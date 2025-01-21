Отправлено: - 17:12

ACROS:

Вы заметили в речи Трампа всё меньше слов про санкции, а всё больше про тарифы и пошлины...

Цитата:Наложенные санкции при Д.Байдене не снимает, если не будут договороспособными, тогда наверняка ужесточит, а они работают.