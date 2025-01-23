Отправлено: - 17:16

сайлау курманов:

можно любого хватать из их окружениЯ за рукав и к судье.

Цитата:Точно так же говорил своим чиновникам, некогда ВСЕНАРОДНО любимый ЕБ.Кстати, он же и говорил: -""...следующий будет ХУЖЕ меня, держитесь за меня....""