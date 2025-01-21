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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50981
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6472
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 16:45
#150
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Цитата:
Добринцофф:
Вы опять заднюю включаете, ладно слив засчитан.


Какой такой - слив засчитан? Война третьи год идёт, главное, что Д.Трамп может его остановить! 8-) 8-) 8-).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6472
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 16:58
#151
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Цитата:
Skeptic:
Грош цена его "миролюбию". А угрожать России - верх глупости.


Ну не угрожает, а пока только предупреждает! У них главное гуманизм и методы другие, щадящие, поэтому цивилизованные Запад и США :lol: :lol: :lol: .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7297
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 23.01.25 - 16:59
#152
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Цитата:
Kairat stayer:
в виде высоких налогов, тарифов, санкции на всё, что продают россияне


Вы заметили в речи Трампа всё меньше слов про санкции, а всё больше про тарифы и пошлины: - "...никому НИЧЕГО не запрещать, хотите торговать с Америкой, пожалуйста, но пошлина и тарифы для вас КОНСКИЕ,- ах вы недовольны, = ну батенька а, что вы хотели - это бизнес..., Америка превыше всего ...." - примерно такая у него стала риторика.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6472
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 17:12
#153
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Цитата:
ACROS:
Вы заметили в речи Трампа всё меньше слов про санкции, а всё больше про тарифы и пошлины...


Наложенные санкции при Д.Байдене не снимает, если не будут договороспособными, тогда наверняка ужесточит, а они работают.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6472
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 17:14
#154
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Цитата:
Skeptic:
Грош цена его "миролюбию". А угрожать России - верх глупости. ...


Цитата:
Kairat stayer:
В современном мире ещё применима поговорка про метод - кнута и пряника. В данном случае кнут – это различного рода наказания, в виде высоких налогов, тарифов, санкции на всё, что продают россияне в США, а пряник это поощрения за хорошее поведение и договороспособность, частичное снятие санкций, оказание помощи с предоставлением технологии и.т.д. .




[Исправлено: Kairat stayer, 23.01.2025 - 18:16]
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