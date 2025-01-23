НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В сфере дорог нашли 1200 коррупционных лазеек
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50981
В сфере дорог нашли 1200 коррупционных лазеек
Отправлено: 23.01.25 - 17:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сейчас проекты проверяются вручную, что создает условия для явного завышения смет – установлен 591 факт на 11 миллиард тенге. Это позволяет нечистоплотным экспертам за вознаграждения давать заключения без замечаний", - сообщает Антикор.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7367
Re: В сфере дорог нашли 1200 коррупционных лазеек
Отправлено: 23.01.25 - 17:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда чиновники глумятся над населением выдумывая законные методы отьема честно заработанных денег, обратите взор у кого доступ к казенным деньгам.Там поле непаханное, можно любого хватать из их окружениЯ за рукав и к судье.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7297
Re: В сфере дорог нашли 1200 коррупционных лазеек
Отправлено: 23.01.25 - 17:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
можно любого хватать из их окружениЯ за рукав и к судье.



Точно так же говорил своим чиновникам, некогда ВСЕНАРОДНО любимый ЕБ.
Кстати, он же и говорил: -""...следующий будет ХУЖЕ меня, держитесь за меня....""
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS