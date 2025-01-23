Re: Как выбрать идеальную стиральную машину для вашего дома?

Отправлено: - 15:25

Вот у ЛЖ и Самсунгов барабан разборный и это при ремонте или замене подшипника плюс.

Индезит надо резать, уже лет 12 у меня стоит стиралка в гараже, у которой подшипник полетел, дорого делать,

А вот у Хаеров не знаю, разборный или нет..