НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как выбрать идеальную стиральную машину для вашего дома?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50981
Как выбрать идеальную стиральную машину для вашего дома?
Отправлено: 23.01.25 - 15:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбор бытовой техники — задача, требующая внимательного подхода, особенно когда речь идет о стиральных машинах. На рынке представлено множество моделей с различными функциями и характеристиками. Поэтому, прежде чем купить стиральные машинки, стоит разобраться в их особенностях. В этой статье мы рассмотрим основные параметры, которые помогут сделать правильный выбор.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42920
Re: Как выбрать идеальную стиральную машину для вашего дома?
Отправлено: 23.01.25 - 15:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот у ЛЖ и Самсунгов барабан разборный и это при ремонте или замене подшипника плюс.
Индезит надо резать, уже лет 12 у меня стоит стиралка в гараже, у которой подшипник полетел, дорого делать,
А вот у Хаеров не знаю, разборный или нет..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS