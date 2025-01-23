Отправлено: - 13:27

В Костанае, например, на рынке ОРТ цена на него с первой недели нового года выросла на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то 18 января - уже 250-265 тенге, и цена не падает. В чем причины ценового скачка, «НГ» спросила у главы Союза картофелеводов Казахстана.