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Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
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