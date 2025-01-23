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≡ Тимур ГАФУРОВ: Смеяться, право, не грешно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50977
Тимур ГАФУРОВ: Смеяться, право, не грешно
Отправлено: 23.01.25 - 11:15
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Опубликовал песню оскорбительную в личном аккаунте - обыск и арест. А насчет того, чтобы дать внятное объяснение силовым методам в отношении автора паблика с 62 тысячами подписчиков, - так это излишне. Перебьются. У нас же государство слышащее, а не разъясняющее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17447
Re: Тимур ГАФУРОВ: Смеяться, право, не грешно
Отправлено: 23.01.25 - 11:15
#1
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Когда ты под сатирой подразумеваешь открытый вброс, как с той его новостью что Путин послушав речь Трампа о захвате Гренландии задумался послать войска в Казахстан а в комментах начался сущий ад и админу было барабер что у него подписота не понимает где правда а где шутка вот тогда ты из сатирика превращаешся в обычного провокатора

Сатирик это Жванецкий
А Этот Тимошка со справкой о шизофрении думал что все сойдёт ему, он же написал что паблик у него сатирический значит можно любую хрень выставлять
А нет
Чувство юмора тоже имеет свою меру
Темболее если у тебя чувство юмора больное и ты считаешь что матерные песни про оскорбление русских и узбеков это смешно
Что-то про казахов он такие песни не выставлял, значит и на шарли эбдо с их объективной вседозволенностью поливать всех подряд не глядя на ранги и вкусы он не тянет.

Пусть спасибо скажет что 7 лет светит
Во Франции к слову могли бы и обезглавить за шутки
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2003
Re: Тимур ГАФУРОВ: Смеяться, право, не грешно
Отправлено: 23.01.25 - 11:45
#2
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Цитата:
abaika95:
Во Франции к слову могли бы и обезглавить за шутки

...
Вот согласен с Абайкой по сути. Во всём должна быть мера.
...
Только про Францию как-то не очень ясно он выразился.
По французским законам обезглавить, конечно, там не могут.
Но вот "свободные активисты" для этого дела найтись могут...
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