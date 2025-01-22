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≡ Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50977
Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
Отправлено: 22.01.25 - 12:18
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Его дело рассмотрели поздно вечером. Согласно постановлению суда, Сергей ЗИНЧЕНКО "проводил одиночную демонстрацию (пикетирование) в поддержку алматинских журналистов" и нарушил порядок организации мирных собраний.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7294
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 12:18
#1
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Цитата:///Ее также задержали//

Договорились наверное, или КТО то объединил их и ЗАПЛАТИЛ им за одновременную акцию что бы отчитаться о ПРОДЕЛАННОЙ работе.

Одел бы своё пальто с приклеенными буквами и ходил бы туда-сюда по площади: - эффекта было бы больше и не привлекли бы его.
Пусть быстрее платит: - если в течении 7 суток, то наполовину штраф:- 98 300 тенге, или хозяин будет платит, то есть КТО заказывал??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 12:28
#2
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С целью воспитательного воздействия и предупреждения совершения новых правонарушений
Ох какие воспитатели у нас в суде! Макаренко отдыхает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17447
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 13:11
#3
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Цитата:
ACROS:
Договорились наверное, или КТО то объединил их и ЗАПЛАТИЛ им за одновременную акцию что бы отчитаться о ПРОДЕЛАННОЙ работе.

Естественно такие совпадения не случайны
Ещё в Актобе сумасшедший к драм театру вышел

Значит есть единая сетка городских шизиков по стране которых кто-то курирует и даёт команду на выход
Сдается мне это КНБ играется в Гапоновщину
Поэтому и 15 суток не дали а отделались штрафом
Зинченко сейчас с подписоты своей бабки соберёт либо от кураторов
Дадут миллион, двести на штраф остальное в карман за работу
И так до следующей команды
До наурыза наверно тишину поймает
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
198
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 14:15
#4
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Мало 200 штук! 2 ляма надо и никаких половинок, не доходит через голову дойдёт через руки, пока отработает! И под тотальный контроль! достали уже эти баламуты, работать не хотят а только рыбку в мутной воде ловить, вот тут они первые!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7294
Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
Отправлено: 22.01.25 - 14:25
#5
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Цитата:
ZanoZOV:
достали уже эти баламуты,


Чем они вам МЕШАЮТ??
Стоят, ну и пусть стоят:- с плакатом или без плаката, вам какая разница- они что кусок хлеба у вас со рта вырвали или дорогу вам перебежали ?
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
198
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 14:46
#6
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А что такая озабочееность? Мне лично нет! И вам надеюсь! Но мы с вами не одни! Есть дети внуки и тд. Или Вам на них наплевать?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7366
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 20:28
#7
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Просто любопытно,если выйти с плакатом: слава аманату-слава Токаеву!!!
Тоже признают нарушением и заштрафуют? Фактически одни паралели с указанным делом, почти одно и тоже
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17447
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 23.01.25 - 01:02
#8
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Цитата:
ACROS:
Чем они вам МЕШАЮТ?? Стоят, ну и пусть стоят:- с плакатом или без плаката, вам какая разница-

Если бы он просто выходил с плакатом где написано что он не согласен с политикой токаева то это ещё куда ни шло
А выходить с какой то фигнёй делая параллели на сталинское время это уже просто пощёчина общественному вкусу
Пошлятина и туфта
Да больше бы смысла было если б он свою мошонку к мостовой прибил
Вот это перформанс вот это я понимаю))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
Отправлено: 23.01.25 - 08:01
#9
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Цитата:
abaika95:
смысла было если б он свою мошонку к

Про смысл можно поподробнее, всегда считал этого художника или чем он там занимается, сдвинутым по фазе, ан нет оказывается смысл в его действиях имеется! Во как!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17447
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 23.01.25 - 11:21
#10
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Цитата:
saba:
ан нет оказывается смысл в его действиях имеется

Прибить мошонку к полу это надо иметь храбрость какую никакую
На жертву человек пошел лишь бы доказать что он не тварь дрожащая
А эти чё выходят? Куртку испортил и лёгким штрафом отделался
Не серьезно
Темболее ему сейчас быстро Басе на штраф соберёт с доплатой

К слову я бы налоговой сейчас посоветовал обратить внимания на его счета
Откуда бабки приходят, платит ли он с них налоги итд
А то легко устроился
Вышел херню сморозил под камеру и слёзно плача бабками просит скинуться
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