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≡ В каких случаях будут блокировать счета казахстанцев, ответили в Минфине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50977
В каких случаях будут блокировать счета казахстанцев, ответили в Минфине
Отправлено: 23.01.25 - 10:04
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Вице-министра финансов Ержана Биржанова спросили, в каких случаях будут блокировать счета казахстанцев. По словам вице-министра, в рамках нового Налогового кодекса будет применяться дифференцированный подход по суммам задолженностей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2191
Re: В каких случаях будут блокировать счета казахстанцев,...
Отправлено: 23.01.25 - 10:04
#1
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Цитата:
По словам вице-министра, в рамках нового Налогового кодекса будет применяться дифференцированный подход по суммам задолженностей.

"Если первая сумма задолженности до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), мы просто будем отправлять извещение. У кого больше суммы, к тем только будут применяться меры по блокировке счетов. Кроме налогов, есть еще социальные платежи: пенсионные, социальные и медицинские отчисления", – пояснил вице-министр.

Источник:


Конечно же правильно это. Порой за 10000 тенге блокируют счета, затем идёшь пишешь объяснительную...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7294
Re: В каких случаях будут блокировать счета казахстанцев,...
Отправлено: 23.01.25 - 11:18
#2
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Цитата://"За задолженность в 1-10 тенге могут заблокировать счета.//

И правильно делают: - налоги надо ПЛАТИТЬ- это пенсии, пособия, медики, учителя, оборона, МВД.
Сам всегда на пару десятков тысяч по любому виду налога -ПЕРЕПЛАЧИВАЮ- страхуюсь.
За пару тенге - я помню моего коллегу не допустили до выборов в маслихат.
Так что как в поговорке: - "...заплатил и СПИ спокойно....".
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