Re: Тимур ГАФУРОВ: Смеяться, право, не грешно

Отправлено: - 11:15

Когда ты под сатирой подразумеваешь открытый вброс, как с той его новостью что Путин послушав речь Трампа о захвате Гренландии задумался послать войска в Казахстан а в комментах начался сущий ад и админу было барабер что у него подписота не понимает где правда а где шутка вот тогда ты из сатирика превращаешся в обычного провокатора



Сатирик это Жванецкий

А Этот Тимошка со справкой о шизофрении думал что все сойдёт ему, он же написал что паблик у него сатирический значит можно любую хрень выставлять

А нет

Чувство юмора тоже имеет свою меру

Темболее если у тебя чувство юмора больное и ты считаешь что матерные песни про оскорбление русских и узбеков это смешно

Что-то про казахов он такие песни не выставлял, значит и на шарли эбдо с их объективной вседозволенностью поливать всех подряд не глядя на ранги и вкусы он не тянет.



Пусть спасибо скажет что 7 лет светит

Во Франции к слову могли бы и обезглавить за шутки