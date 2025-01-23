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≡ В Костанае планируют расширить Центр адаптации для бомжей,...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50977
В Костанае планируют расширить Центр адаптации для бомжей,...
Отправлено: 23.01.25 - 10:44
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В Костанае планируют расширить Центр адаптации для бомжей, так как нынешних мест не хватает. В 2022 году было 241 обращение, и больше половины обратившихся не попали в центр. Как вы считаете, поможет ли расширение?
Результаты опроса

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
262
Re: В Костанае планируют расширить Центр адаптации для бомжей,...
Отправлено: 23.01.25 - 10:44
#1
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Пункт 4 поставили зря. Помочь можно тому, кто хочет. А они не хотят Никто. А нас, работающих, считают лохами. Я считаю, что пункт 4 должен звучать так : Считаете ли вы, что всем бродягам нужно сделать документы и принудить их работать, оплачивая своё содержание и кормёжку.
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