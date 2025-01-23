Re: В Костанае планируют расширить Центр адаптации для бомжей,...

Отправлено: - 10:44

Пункт 4 поставили зря. Помочь можно тому, кто хочет. А они не хотят Никто. А нас, работающих, считают лохами. Я считаю, что пункт 4 должен звучать так : Считаете ли вы, что всем бродягам нужно сделать документы и принудить их работать, оплачивая своё содержание и кормёжку.