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≡ Желающий размножаться депутат озаботился вопросами осеменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50977
Желающий размножаться депутат озаботился вопросами осеменения
Отправлено: 22.01.25 - 15:31
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Депутат Мажилиса Анас Баккожаев выразил беспокойство по вопросу искусственного осеменения в Казахстане. По его словам, в то время как отечественные животноводы нуждаются в господдержке, профильное министерство недостаточно вовлечено в процесс
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 22.01.25 - 15:31
#1
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Что то НГ становится похожей на жёлтую газету! То оргазм душевный у кого то наступает, то депутаты хотят размножаться, то они же задались вопросами осеменения, а ещё страшный бабулинг подкрадывается!
Надо редакции пересмотреть свои подходы, знаете ли :-)
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
609
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 22.01.25 - 16:12
#2
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10 миллиардов вывели за бугор под предлогом закупа спермы и все. Где она потом, как проверить? Конечно и скота племенного не будет своего никогда, потому что схема просто гениальна!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7366
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 22.01.25 - 16:25
#3
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становится похожей на жёлтую газету! То оргазм душевный у кого то наступает, 
Это у меня случилось после выступления президента Трампа. Он таки ударил кулаком по столу, восстановил смертную казнь,всех хватает за жабры и об стенку,расшевелил таки болото,чего не хватает у нас, страну захлестнула коррупция,преступления на каждом шагу, ни дня без убийства, какой-то кошмар
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
629
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 22.01.25 - 21:02
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Он таки ударил кулаком по столу, восстановил смертную казнь,всех хватает за жабры и об стенку,расшевелил таки болото,чего не хватает у нас, страну захлестнула коррупция,преступления на каждом шагу, ни дня без убийства, какой-то кошмар

Не переживайте, все зависит от источника государственной власти! Введение смертной казни, это уже профилактика против распоясавшихся коррупционеров, убийц, педофилов, мошенников, наркодилеров! За 3 года можно смело рапортовать, что коррупции осталось всего 1 %, а преступных кланов-0! Нужно применять смертную казнь показательно, чтобы это видели все!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
670
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 23.01.25 - 09:00
#5
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заголовок статьи некорректен
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4171
Желающий размножаться депутат озаботился вопросами осеменения
Отправлено: 23.01.25 - 09:47
#6
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Цитата:
рихард:
заголовок статьи некорректен


Согласна!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2003
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 23.01.25 - 10:39
#7
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Я бы на заголовок не слишком акцентировал своё внимание. Журналистам нужны "жареные" заголовки, дабы просмотры увеличить.
А вот по сути вопроса он абсолютно прав.
Свои технологии и материалы теряем, чужие, ничем не лучше своих, покупаем за огромные теньги.
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