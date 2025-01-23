По словам вице-министра, в рамках нового Налогового кодекса будет применяться дифференцированный подход по суммам задолженностей."Если первая сумма задолженности до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), мы просто будем отправлять извещение. У кого больше суммы, к тем только будут применяться меры по блокировке счетов. Кроме налогов, есть еще социальные платежи: пенсионные, социальные и медицинские отчисления", – пояснил вице-министр.Источник: