Отправлено: - 21:02

сайлау курманов:

Он таки ударил кулаком по столу, восстановил смертную казнь,всех хватает за жабры и об стенку,расшевелил таки болото,чего не хватает у нас, страну захлестнула коррупция,преступления на каждом шагу, ни дня без убийства, какой-то кошмар

Цитата:Не переживайте, все зависит от источника государственной власти! Введение смертной казни, это уже профилактика против распоясавшихся коррупционеров, убийц, педофилов, мошенников, наркодилеров! За 3 года можно смело рапортовать, что коррупции осталось всего 1 %, а преступных кланов-0! Нужно применять смертную казнь показательно, чтобы это видели все!