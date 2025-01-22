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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:22
Цитата:
вон на помощь пришел кентяра , видимо грушевый закончился🤣
[Исправлено: N0name, 22.01.2025 - 23:15]
Kairat stayer:
вон на помощь пришел кентяра , видимо грушевый закончился🤣
[Исправлено: N0name, 22.01.2025 - 23:15]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42916
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:34
Цитата:
А ты что, лично кому то говоришь?
Ты же сказал что ты на Оленевода..
Вроде ты.
Сейчас посмотрю где про Оргазм..
electro:
тебя не касается разговор, иди
тебя не касается разговор, иди
А ты что, лично кому то говоришь?
Ты же сказал что ты на Оленевода..
Вроде ты.
Сейчас посмотрю где про Оргазм..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:44
Цитата:
Так вот зачем ты туда летаешь))
111:
Да, для муслима в Египте, если ты не мусульманин и приезжий, ты там абсолютно никто, просто кусок мяса с деньгами.
Да, для муслима в Египте, если ты не мусульманин и приезжий, ты там абсолютно никто, просто кусок мяса с деньгами.
Так вот зачем ты туда летаешь))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:56
Не в тему!
Просто возмущение надо где-то выплеснуть!Открыл какие то казахстанские новости, где какой то эксперт Чукин рассуждает, что цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо! Говорит ещё,что цена будет выше,чем в России, потому что, Россия не по рыночному потихоньку субсидирует свои НПЗ. Откуда такие эксперты берутся, какие матери их рожают?
Просто возмущение надо где-то выплеснуть!Открыл какие то казахстанские новости, где какой то эксперт Чукин рассуждает, что цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо! Говорит ещё,что цена будет выше,чем в России, потому что, Россия не по рыночному потихоньку субсидирует свои НПЗ. Откуда такие эксперты берутся, какие матери их рожают?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 22:16
Цитата:
Даешь бензин по 500!
saba:
что цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо
что цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо
Даешь бензин по 500!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1639
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 01:10
Цитата:
мои соболезнования и поздравления одновременно!
saba: цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо
мои соболезнования и поздравления одновременно!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 03:06
Есть вероятность, что в Украине власть сменится в ближайшие 3 месяца:
Цитата:
Цитата:
На Украине на фоне возможных мирных переговоров обостряется борьба за власть, считает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Его слова передают «Известия».
Экс-парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине парламент. По мнению Олейника, это понимает и американский лидер Дональд Трамп.
Экс-парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине парламент. По мнению Олейника, это понимает и американский лидер Дональд Трамп.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:02
Цитата:
А что ещё может сказать экс-депутат сидя в Москве? Да ещё такой, и нашим и вашим! Погуглил, он и у Ющенко был и у Януковича, поддерживал главу коммунистов Симоненко. Флюгер в общем. Завтра в Вашингтон переедет и Путина хаять будет!
maxsaf:
А что ещё может сказать экс-депутат сидя в Москве? Да ещё такой, и нашим и вашим! Погуглил, он и у Ющенко был и у Януковича, поддерживал главу коммунистов Симоненко. Флюгер в общем. Завтра в Вашингтон переедет и Путина хаять будет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:12
Цитата:
...
Что бы там ни рассуждали всякие "эксперты", но курс на повышение цен на топливо выбирает наше правительство. Оно это называет "выравниванием". Типа "в Казахстане самые низкие цены на бензин и это приводит к тому, что наш бензин массово вывозится за границу". Потому надо цены поднять до уровня мировых.
...
Так что, чукины не виноваты.
saba:
цена 92го бензина будет около 400 тенге
цена 92го бензина будет около 400 тенге
...
Что бы там ни рассуждали всякие "эксперты", но курс на повышение цен на топливо выбирает наше правительство. Оно это называет "выравниванием". Типа "в Казахстане самые низкие цены на бензин и это приводит к тому, что наш бензин массово вывозится за границу". Потому надо цены поднять до уровня мировых.
...
Так что, чукины не виноваты.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:33
Цитата:
Хорошо, пусть будет: - бывший ГЛАВНЫЙ оленевод. Так, звучит ?
electro:
Акрос, давайТЕ прекращать "оленеводствовать"
Акрос, давайТЕ прекращать "оленеводствовать"
Хорошо, пусть будет: - бывший ГЛАВНЫЙ оленевод. Так, звучит ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:51
Цитата:
Провластный эксперт, наверное: - делает такие выводы, которые нужны властям с целью дальнейшего продвижения своих целей, а именно в данном случае: - повышение цен на ГСМ- власть понимает что делать нужно это ПОСТЕПЕННО и ПЛАНОМЕРНО, не вызывая РЕЗКОГО вплеска недовольства населения, помня топливный кантар 2022 года, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ обрабатывая сознание масс, тут они используют ВСЁ - и байки про полные канистры и баки и необходимость выравнивания цен с соседями, и про мировой кризис и про его вызовы и про экологию и про всякую чепуху- лишь бы ПОВЫСИТЬ цены и ПОПОЛНИТЬ бюджет. Капля камень - точит.
Надо ВБИТЬ в сознание людей - что ПОВЫШЕНИЕ цен на ГСМ - это БЛАГО и НЕОБХОДИМОСТЬ для государства.
Как говориться: ПЕРВЫЙ пошёл - это повышение с февраля цены на автогаз с 84 до 102 в городе и с 89 до 112 в селе ( 200 км. от города).
Наверное это вызовет, как любит говорить власть - МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ эффект поднятием цен в первую очередь- на услуги такси, потому что большинство их - почти все на автогазе, особенно на межгороде.
saba:
Откуда такие эксперты берутся,
Откуда такие эксперты берутся,
Провластный эксперт, наверное: - делает такие выводы, которые нужны властям с целью дальнейшего продвижения своих целей, а именно в данном случае: - повышение цен на ГСМ- власть понимает что делать нужно это ПОСТЕПЕННО и ПЛАНОМЕРНО, не вызывая РЕЗКОГО вплеска недовольства населения, помня топливный кантар 2022 года, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ обрабатывая сознание масс, тут они используют ВСЁ - и байки про полные канистры и баки и необходимость выравнивания цен с соседями, и про мировой кризис и про его вызовы и про экологию и про всякую чепуху- лишь бы ПОВЫСИТЬ цены и ПОПОЛНИТЬ бюджет. Капля камень - точит.
Надо ВБИТЬ в сознание людей - что ПОВЫШЕНИЕ цен на ГСМ - это БЛАГО и НЕОБХОДИМОСТЬ для государства.
Как говориться: ПЕРВЫЙ пошёл - это повышение с февраля цены на автогаз с 84 до 102 в городе и с 89 до 112 в селе ( 200 км. от города).
Наверное это вызовет, как любит говорить власть - МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ эффект поднятием цен в первую очередь- на услуги такси, потому что большинство их - почти все на автогазе, особенно на межгороде.
-
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