НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:22
#1411
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

вон на помощь пришел кентяра , видимо грушевый закончился🤣

[Исправлено: N0name, 22.01.2025 - 23:15]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42916
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:34
#1412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
тебя не касается разговор, иди

А ты что, лично кому то говоришь?
Ты же сказал что ты на Оленевода..
Вроде ты.
Сейчас посмотрю где про Оргазм..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:44
#1413
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, для муслима в Египте, если ты не мусульманин и приезжий, ты там абсолютно никто, просто кусок мяса с деньгами.

Так вот зачем ты туда летаешь))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 21:56
#1414
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в тему!
Просто возмущение надо где-то выплеснуть!Открыл какие то казахстанские новости, где какой то эксперт Чукин рассуждает, что цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо! Говорит ещё,что цена будет выше,чем в России, потому что, Россия не по рыночному потихоньку субсидирует свои НПЗ. Откуда такие эксперты берутся, какие матери их рожают?
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 22:16
#1415
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
что цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо

Даешь бензин по 500!
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1639
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 01:10
#1416
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: цена 92го бензина будет около 400 тенге и как это хорошо и справедливо

мои соболезнования и поздравления одновременно!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 03:06
#1417
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть вероятность, что в Украине власть сменится в ближайшие 3 месяца:

Цитата:
На Украине на фоне возможных мирных переговоров обостряется борьба за власть, считает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Его слова передают «Известия».

Экс-парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине парламент. По мнению Олейника, это понимает и американский лидер Дональд Трамп.

Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:02
#1418
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А что ещё может сказать экс-депутат сидя в Москве? Да ещё такой, и нашим и вашим! Погуглил, он и у Ющенко был и у Януковича, поддерживал главу коммунистов Симоненко. Флюгер в общем. Завтра в Вашингтон переедет и Путина хаять будет!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:12
#1419
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
цена 92го бензина будет около 400 тенге

...
Что бы там ни рассуждали всякие "эксперты", но курс на повышение цен на топливо выбирает наше правительство. Оно это называет "выравниванием". Типа "в Казахстане самые низкие цены на бензин и это приводит к тому, что наш бензин массово вывозится за границу". Потому надо цены поднять до уровня мировых.
...
Так что, чукины не виноваты.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:33
#1420
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Акрос, давайТЕ прекращать "оленеводствовать"


Хорошо, пусть будет: - бывший ГЛАВНЫЙ оленевод. Так, звучит ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 09:51
#1421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Откуда такие эксперты берутся,


Провластный эксперт, наверное: - делает такие выводы, которые нужны властям с целью дальнейшего продвижения своих целей, а именно в данном случае: - повышение цен на ГСМ- власть понимает что делать нужно это ПОСТЕПЕННО и ПЛАНОМЕРНО, не вызывая РЕЗКОГО вплеска недовольства населения, помня топливный кантар 2022 года, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ обрабатывая сознание масс, тут они используют ВСЁ - и байки про полные канистры и баки и необходимость выравнивания цен с соседями, и про мировой кризис и про его вызовы и про экологию и про всякую чепуху- лишь бы ПОВЫСИТЬ цены и ПОПОЛНИТЬ бюджет. Капля камень - точит.
Надо ВБИТЬ в сознание людей - что ПОВЫШЕНИЕ цен на ГСМ - это БЛАГО и НЕОБХОДИМОСТЬ для государства.
Как говориться: ПЕРВЫЙ пошёл - это повышение с февраля цены на автогаз с 84 до 102 в городе и с 89 до 112 в селе ( 200 км. от города).
Наверное это вызовет, как любит говорить власть - МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ эффект поднятием цен в первую очередь- на услуги такси, потому что большинство их - почти все на автогазе, особенно на межгороде.
Профайл
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS