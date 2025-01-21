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saba:

я эти примеры привел, только потому, что Вы видите соринку в глазах американцев

Цитата:Список вторжений США за последние 100 лет по всему миру: 1914-1918 — серия вторжений в Мексику.1914-1934 — Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.1916-1924 — 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.1917-1933 — военная оккупация Кубы, экономический протекторат.1917-1918 — участие в 1-й Мировой.1918-1922 — интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств.Оказывалась активная поддержка отделившимся от России территориям — Колчакии и Дальневосточной республике.1918-1920 — Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.1919 — КОСТА-РИКА. … Высадка войск США для "защиты американских интересов".1919 — американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.1919 — американские войска входят в Гондурас во время выборов.1920 — Гватемала. 2-недельная интервенция.1921 — американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.1922 — интервенция в Турции.1922-1927 — американские войска в Китае во время народного восстания.1924-1925 — Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.1925 — Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку. 1926 — Никарагуа. Вторжение. 1927-1934 — по всему Китаю стационированы американские войска. 1932 — вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.