Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе. Читать новость
Я думал трамписты только в Америке, но оказывается у него длинные руки и сюда дотянулся! Что называется:"Гуляй рванина!" Или :"Пройдет и по нашей улице инкассатор". В общем вакханалия,по поводу избрания!
saba: я эти примеры привел, только потому, что Вы видите соринку в глазах американцев
Список вторжений США за последние 100 лет по всему миру: 1914-1918 — серия вторжений в Мексику. 1914-1934 — Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет. 1916-1924 — 8-летняя оккупация Доминиканской Республики. 1917-1933 — военная оккупация Кубы, экономический протекторат. 1917-1918 — участие в 1-й Мировой. 1918-1922 — интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств. Оказывалась активная поддержка отделившимся от России территориям — Колчакии и Дальневосточной республике. 1918-1920 — Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков. 1919 — КОСТА-РИКА. … Высадка войск США для "защиты американских интересов". 1919 — американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии. 1919 — американские войска входят в Гондурас во время выборов. 1920 — Гватемала. 2-недельная интервенция. 1921 — американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company. 1922 — интервенция в Турции. 1922-1927 — американские войска в Китае во время народного восстания. 1924-1925 — Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов. 1925 — Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку. 1926 — Никарагуа. Вторжение. 1927-1934 — по всему Китаю стационированы американские войска. 1932 — вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
saba: я эти примеры привел, только потому, что Вы видите соринку в глазах американцев
1965-1973 — военная агрессия против Вьетнама. 1966 — Гватемала. …Войска США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, которые считались потенциальными повстанцами. 1966 — военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин. … (60.000 человек были арестованы по политическим причинам, при правительстве официально работало 88 специалистов по пыткам). 1971-1973 — бомбардировки Лаоса. 1972 — Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону. 1983 — военная интервенция в Гренаду около 2 тыс. морских пехотинцев. 1986 — нападение на Ливию. Бомбардировки Триполи и Бенгази. 1988 — вторам войск в Гондурас 1988 — военный корабль США "Винсенс", находившийся в Персидском заливе, сбил ракетой иранский самолет с 290 пассажирами на борту, среди которых 57 детей. 1989 — американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских о-вах. 1991 — широкомасштабная военная акция против Ирака 1992-1994 — оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства гражданских лиц. 1998 — Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный газ.
saba: я эти примеры привел, только потому, что Вы видите соринку в глазах американцев
1992-1994 — оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства гражданских лиц. 1998 — Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный газ. 1999 — игнорируя нормы международного права, в обход ООН и Совета Безопасности, Соединенными Штатами натовские силы развернули кампанию 78-дневных воздушных бомбардировок суверенного государства Югославии. 2001 — вторжение в Афганистан. 2003 — бомбардировка Ирака. 2011 — Ливия. 2013 — наёмники на территории Украины ------------ это даже не бревно в глазу, а целая дубовая роща у "оплота демократии", которую они предпочитают не замечать
Пфф! Я никогда не считал и не считаю США образцом для подражания! Вся беда в том, что Россия критиковала США за эти действия, а в случае с Украиной поступила так же! Принцип действия одинаковый! Кто нам не по нраву, того бомбим! Не знаю как для Вас, для меня это неприемлемо,как в случае с США, так и в случае с Россией!
Главный клоун планеты продемонстрировал свою несостоятельность. ... ... "Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести налоги, пошлины и санкции на все товары, которыми Россия торгует с США и другими "согласными [с такими мерами] странами". Он пообещал ввести ограничения, если Москва откажется от заключения мира в Украине." ...
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