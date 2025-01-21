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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50974
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42916
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:04
#135
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Цитата:
ACROS:
воюя с кучкой недобитой банды укр.патриотов.

Особенно учитывая что там сейчас воюют корейцы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:04
#136
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Цитата:
ACROS:
но, где Трамп с Маском и где

Зато я учил политэкономию и помню чем заканчивается сращивание власти и олигарха , а там же ещё и Цукерберг в кустах притаился.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42916
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:09
#137
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Цитата:
saba:
Зато я учил политэкономию и помню чем заканчивается сращивание власти и олигарха , а там же ещё и Цукерберг в кустах притаился.

Там это в порядке вещей и называется лоббизмом как вроде
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1104
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:13
#138
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Цитата:
saba: Зато я учил политэкономию

а это каким боком здесь? :lol: Цитата:
saba: там же ещё и Цукерберг в кустах притаился.

с его миллиардами он сам кого угодно может спрятать, в том числе и Трампа
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:14
#139
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Я думал трамписты только в Америке, но оказывается у него длинные руки и сюда дотянулся!
Что называется:"Гуляй рванина!" Или :"Пройдет и по нашей улице инкассатор".
В общем вакханалия,по поводу избрания!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7292
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:19
#140
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Цитата:
saba:
помню чем заканчивается сращивание власти и олигарха



А, зачем ПОМНИТЬ теорию: - лучше смотреть на реалии сегодняшние, то на ПРАКТИКУ: - у нас что, в Казахстане: - ОНИ не срослись??
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7292
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:21
#141
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Цитата:
111:
Там это в порядке вещей и называется лоббизмом как вроде


А у нас ВСЁ - беленько и пушистинько.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7292
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:25
#142
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Цитата:
saba:
и сюда дотянулся!


Трамп импонирует мне и его действия тоже, кстати и не только мне, но и Путину тоже.
Так что ВВП - ждёт и не дождётся встречи с ним.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10203
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:58
#143
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Цитата:
Kairat stayer:
А где конкретно я отмечал, что так говорил В.Путин?

Вы опять заднюю включаете,ладно слив засчитан. ;-)
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1104
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 02:51
#144
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Цитата:
saba:
я эти примеры привел, только потому, что Вы видите соринку в глазах американцев


Список вторжений США за последние 100 лет по всему миру: 1914-1918 — серия вторжений в Мексику.
1914-1934 — Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.
1916-1924 — 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
1917-1933 — военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
1917-1918 — участие в 1-й Мировой.
1918-1922 — интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств.
Оказывалась активная поддержка отделившимся от России территориям — Колчакии и Дальневосточной республике.
1918-1920 — Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
1919 — КОСТА-РИКА. … Высадка войск США для "защиты американских интересов".
1919 — американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
1919 — американские войска входят в Гондурас во время выборов.
1920 — Гватемала. 2-недельная интервенция.
1921 — американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.
1922 — интервенция в Турции.
1922-1927 — американские войска в Китае во время народного восстания.
1924-1925 — Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
1925 — Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку. 1926 — Никарагуа. Вторжение. 1927-1934 — по всему Китаю стационированы американские войска. 1932 — вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1104
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 03:02
#145
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Цитата:
saba:
я эти примеры привел, только потому, что Вы видите соринку в глазах американцев

1965-1973 — военная агрессия против Вьетнама.
1966 — Гватемала. …Войска США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, которые считались потенциальными повстанцами.
1966 — военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин. … (60.000 человек были арестованы по политическим причинам, при правительстве официально работало 88 специалистов по пыткам).
1971-1973 — бомбардировки Лаоса.
1972 — Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону.
1983 — военная интервенция в Гренаду около 2 тыс. морских пехотинцев.
1986 — нападение на Ливию. Бомбардировки
Триполи и Бенгази. 1988 — вторам войск в Гондурас 1988 — военный корабль США "Винсенс", находившийся в Персидском заливе, сбил ракетой иранский самолет с 290 пассажирами на борту, среди которых 57 детей. 1989 — американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских о-вах. 1991 — широкомасштабная военная акция против Ирака 1992-1994 — оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства гражданских лиц. 1998 — Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный газ.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1104
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 03:06
#146
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Цитата:
saba:
я эти примеры привел, только потому, что Вы видите соринку в глазах американцев

1992-1994 — оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства гражданских лиц. 1998 — Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный газ. 1999 — игнорируя нормы международного права, в обход ООН и Совета Безопасности, Соединенными Штатами натовские силы развернули кампанию 78-дневных воздушных бомбардировок суверенного государства Югославии. 2001 — вторжение в Афганистан. 2003 — бомбардировка Ирака. 2011 — Ливия. 2013 — наёмники на территории Украины
------------
это даже не бревно в глазу, а целая дубовая роща у "оплота демократии", которую они предпочитают не замечать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6804
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 08:54
#147
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Цитата:
N0name:
это

Пфф! Я никогда не считал и не считаю США образцом для подражания! Вся беда в том, что Россия критиковала США за эти действия, а в случае с Украиной поступила так же! Принцип действия одинаковый! Кто нам не по нраву, того бомбим! Не знаю как для Вас, для меня это неприемлемо,как в случае с США, так и в случае с Россией!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2001
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 09:05
#148
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Главный клоун планеты продемонстрировал свою несостоятельность.
...

...
"Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести налоги, пошлины и санкции на все товары, которыми Россия торгует с США и другими "согласными [с такими мерами] странами". Он пообещал ввести ограничения, если Москва откажется от заключения мира в Украине."
...

...
Грош цена его "миролюбию". А угрожать России - верх глупости.

[Исправлено: Skeptic, 23.01.2025 - 10:07]
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