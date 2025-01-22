Отправлено: - 13:11

ACROS:

Договорились наверное, или КТО то объединил их и ЗАПЛАТИЛ им за одновременную акцию что бы отчитаться о ПРОДЕЛАННОЙ работе.

Цитата:Естественно такие совпадения не случайныЕщё в Актобе сумасшедший к драм театру вышелЗначит есть единая сетка городских шизиков по стране которых кто-то курирует и даёт команду на выходСдается мне это КНБ играется в ГапоновщинуПоэтому и 15 суток не дали а отделались штрафомЗинченко сейчас с подписоты своей бабки соберёт либо от кураторовДадут миллион, двести на штраф остальное в карман за работуИ так до следующей командыДо наурыза наверно тишину поймает