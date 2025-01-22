Отправлено: - 01:04

Орган этот консультативно-совещательный. То есть, его члены консультируют депутатов и госорганы, но не принимают конкретные решения

Цитата:Ну хоть бы отчитались где публичноЧё они там на советовали и на консультировалиПо три года сидят и тишина