НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ректор, пенсионер, руководитель ОО - Кто вошел в новый состав общественного совета Костаная?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50974
Ректор, пенсионер, руководитель ОО - Кто вошел в новый состав общественного совета Костаная?
Отправлено: 22.01.25 - 22:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание рабочей группы по формированию Общественного совета Костаная прошло 20 января. Всего было подано 23 заявки, с каждым претендентом провели собеседование. В тот же день огласили результаты.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Ректор, пенсионер, руководитель ОО - Кто вошел в новый состав общественного совета Костаная?
Отправлено: 22.01.25 - 22:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 человек из 19 работают, так или иначе прямо или косвенно в ГОС.ОРГАНАХ.

Цитата:///в состав пытался пройти не только ректор Куанышбаев,//

Как это ПЫТАЛСЯ, даже и не думал: - его выбрали по социальной РАЗНАРЯДКЕ акимата областного:- если бы ПЫТАЛСЯ и РВАЛСЯ в этот Совет, то не уехал бы в отпуск.


Цитата:// "Ректору какие-то вопросы задавать, я думаю, даже нет смысла. У ректора такой запас доверия большой, я так считаю"//

О чём я и сказал свыше: - РАЗНАРЯДКА это и есть РАЗНАРЯДКА.
Как Аким решил и назначил, так и эта комиссия решила- ни вправо ни влево ни шагу.

[Исправлено: ACROS, 22.01.2025 - 23:43]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17445
Re: Ректор, пенсионер, руководитель ОО - Кто вошел в новый...
Отправлено: 23.01.25 - 01:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Орган этот консультативно-совещательный. То есть, его члены консультируют депутатов и госорганы, но не принимают конкретные решения


Ну хоть бы отчитались где публично
Чё они там на советовали и на консультировали
По три года сидят и тишина
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS