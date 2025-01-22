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≡ Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую – сами себя обманываем
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50974
Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую – сами себя обманываем
Отправлено: 22.01.25 - 14:34
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В мажилисе в первом чтении одобрили поправки в закон по вопросам определения страны происхождения товаров. Во время обсуждения мажилисмен Мурат Абенов заявил, что в стране продают китайскую обувь и одежду, выдавая её за казахстанскую.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 14:34
#1
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Цитата://мажилисмен Мурат Абенов рассказал, что осведомлён о нескольких фактах, когда китайские товары продавали под видом казахстанских.//

Если он не в курсе- история началась ещё с "казахских" планшетов, кажется в Актау было дело.

Цитата://По сути мы сами себя обманываем.//

А, собирая якобы "казахские" зерноуборочные комбайны "ЕСИЛЬ", с внутреностями от белорусского "ПОЛЕССЬЯ" и "ЛИДЫ" - мы конечно сами себя НЕ ОБМАНЫВАЕМ ?

Да, и казахский отвёрточный автопром с готовыми привезёнными из-за границы машинокомлектами тоже вроде:- из этой оперы.

Против олигархов выступить у этого депутата - кишка ТОНКА - отыгрывается на малом бизнесе ?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1838
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 14:54
#2
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Цитата:
ACROS:
Цитата://мажилисмен Мурат Абенов рассказал, что осведомлён о нескольких фактах, когда китайские товары продавали под видом казахстанских.// Если он не в курсе- история началась ещё с "казахских" планшетов, кажется в Актау было дело. Цитата://По сути мы сами себя обманываем.// А, собирая якобы "казахские" зерноуборочные комбайны "ЕСИЛЬ", с внутреностями от белорусского "ПОЛЕССЬЯ" и "ЛИДЫ" - мы конечно сами себя НЕ ОБМАНЫВАЕМ ? Да, и казахский отвёрточный автопром с готовыми привезёнными из-за границы машинокомлектами тоже вроде:- из этой оперы. Против олигархов выступить у этого депутата - кишка ТОНКА - отыгрывается на малом бизнесе ?

......в нашей стране если внимательно присмотрется нашего ничего нет всё с патрахами продано или отдано начиная с ресурсов производств которые неразломали прихватизировали,на радоваться надо воздух ещё бесплатный.....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 15:00
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.в нашей стране если внимательно присмотрется нашего ничего нет


Почему же НЕТ, про остальных не знаю: - тут Я гордо из широких штанин достаю горсть СВОЕЙ выращенной, СВОИМ потом и трудом, пшеницы, из которой пекут ХЛЕБ, который вы все кушаете.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6800
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 15:35
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
продано или отдано начиная с ресурсов

Так ПАТРАХИ проданы и не работают или их НЕ РАЗЛОМАЛИ и приватизировали? Опять туплю и ничего не понимаю :-x
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1101
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 17:36
#5
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Цитата:
... обувь выдают за казахстанскую

можно узнать производителей казахстанской обуви?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
629
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 21:11
#6
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Выявлением мошенничества обязаны заниматься правоохранительные органы во главе с прокурорами! Но наверное им выгодно, если только депутат Абенов говорит о фактах мошенничества с обувью! Очевидно, что в стране нет человека, который бы жестко спросил каждого сотрудника правоохранительных, налоговых органов,исполнительных органов, депутатов маслихатов, Мажилиса, Сената за такое безобразие, за разгул преступности, наркотрафик и тому подобное!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 23:02
#7
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Цитата:
N0name:
можно узнать производителей казахстанской обуви


Можно - Синь Дзинь Пинь и живёт в КНР.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1101
Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую – сами себя обманываем
Отправлено: 22.01.25 - 23:27
#8
Комментарий проходит проверку.
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