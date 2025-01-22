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Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую – сами себя обманываем
Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую – сами себя обманываем
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50974
Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую – сами себя обманываем
Отправлено: 22.01.25 - 14:34
В мажилисе в первом чтении одобрили поправки в закон по вопросам определения страны происхождения товаров. Во время обсуждения мажилисмен Мурат Абенов заявил, что в стране продают китайскую обувь и одежду, выдавая её за казахстанскую.
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Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 14:34
Цитата://мажилисмен Мурат Абенов рассказал, что осведомлён о нескольких фактах, когда китайские товары продавали под видом казахстанских.//
Если он не в курсе- история началась ещё с "казахских" планшетов, кажется в Актау было дело.
Цитата://По сути мы сами себя обманываем.//
А, собирая якобы "казахские" зерноуборочные комбайны "ЕСИЛЬ", с внутреностями от белорусского "ПОЛЕССЬЯ" и "ЛИДЫ" - мы конечно сами себя НЕ ОБМАНЫВАЕМ ?
Да, и казахский отвёрточный автопром с готовыми привезёнными из-за границы машинокомлектами тоже вроде:- из этой оперы.
Против олигархов выступить у этого депутата - кишка ТОНКА - отыгрывается на малом бизнесе ?
Если он не в курсе- история началась ещё с "казахских" планшетов, кажется в Актау было дело.
Цитата://По сути мы сами себя обманываем.//
А, собирая якобы "казахские" зерноуборочные комбайны "ЕСИЛЬ", с внутреностями от белорусского "ПОЛЕССЬЯ" и "ЛИДЫ" - мы конечно сами себя НЕ ОБМАНЫВАЕМ ?
Да, и казахский отвёрточный автопром с готовыми привезёнными из-за границы машинокомлектами тоже вроде:- из этой оперы.
Против олигархов выступить у этого депутата - кишка ТОНКА - отыгрывается на малом бизнесе ?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1838
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 14:54
Цитата:
......в нашей стране если внимательно присмотрется нашего ничего нет всё с патрахами продано или отдано начиная с ресурсов производств которые неразломали прихватизировали,на радоваться надо воздух ещё бесплатный.....
ACROS:
Цитата://мажилисмен Мурат Абенов рассказал, что осведомлён о нескольких фактах, когда китайские товары продавали под видом казахстанских.// Если он не в курсе- история началась ещё с "казахских" планшетов, кажется в Актау было дело. Цитата://По сути мы сами себя обманываем.// А, собирая якобы "казахские" зерноуборочные комбайны "ЕСИЛЬ", с внутреностями от белорусского "ПОЛЕССЬЯ" и "ЛИДЫ" - мы конечно сами себя НЕ ОБМАНЫВАЕМ ? Да, и казахский отвёрточный автопром с готовыми привезёнными из-за границы машинокомлектами тоже вроде:- из этой оперы. Против олигархов выступить у этого депутата - кишка ТОНКА - отыгрывается на малом бизнесе ?
Цитата://мажилисмен Мурат Абенов рассказал, что осведомлён о нескольких фактах, когда китайские товары продавали под видом казахстанских.// Если он не в курсе- история началась ещё с "казахских" планшетов, кажется в Актау было дело. Цитата://По сути мы сами себя обманываем.// А, собирая якобы "казахские" зерноуборочные комбайны "ЕСИЛЬ", с внутреностями от белорусского "ПОЛЕССЬЯ" и "ЛИДЫ" - мы конечно сами себя НЕ ОБМАНЫВАЕМ ? Да, и казахский отвёрточный автопром с готовыми привезёнными из-за границы машинокомлектами тоже вроде:- из этой оперы. Против олигархов выступить у этого депутата - кишка ТОНКА - отыгрывается на малом бизнесе ?
......в нашей стране если внимательно присмотрется нашего ничего нет всё с патрахами продано или отдано начиная с ресурсов производств которые неразломали прихватизировали,на радоваться надо воздух ещё бесплатный.....
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 15:00
Цитата:
Почему же НЕТ, про остальных не знаю: - тут Я гордо из широких штанин достаю горсть СВОЕЙ выращенной, СВОИМ потом и трудом, пшеницы, из которой пекут ХЛЕБ, который вы все кушаете.
родом из Шанхая2022:
.в нашей стране если внимательно присмотрется нашего ничего нет
.в нашей стране если внимательно присмотрется нашего ничего нет
Почему же НЕТ, про остальных не знаю: - тут Я гордо из широких штанин достаю горсть СВОЕЙ выращенной, СВОИМ потом и трудом, пшеницы, из которой пекут ХЛЕБ, который вы все кушаете.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6800
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 15:35
Цитата:
Так ПАТРАХИ проданы и не работают или их НЕ РАЗЛОМАЛИ и приватизировали? Опять туплю и ничего не понимаю
родом из Шанхая2022:
продано или отдано начиная с ресурсов
продано или отдано начиная с ресурсов
Так ПАТРАХИ проданы и не работают или их НЕ РАЗЛОМАЛИ и приватизировали? Опять туплю и ничего не понимаю
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 17:36
Цитата:
можно узнать производителей казахстанской обуви?
... обувь выдают за казахстанскую
можно узнать производителей казахстанской обуви?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 629
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 21:11
Выявлением мошенничества обязаны заниматься правоохранительные органы во главе с прокурорами! Но наверное им выгодно, если только депутат Абенов говорит о фактах мошенничества с обувью! Очевидно, что в стране нет человека, который бы жестко спросил каждого сотрудника правоохранительных, налоговых органов,исполнительных органов, депутатов маслихатов, Мажилиса, Сената за такое безобразие, за разгул преступности, наркотрафик и тому подобное!
Re: Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую –...
Отправлено: 22.01.25 - 23:02
Цитата:
Можно - Синь Дзинь Пинь и живёт в КНР.
N0name:
можно узнать производителей казахстанской обуви
можно узнать производителей казахстанской обуви
Можно - Синь Дзинь Пинь и живёт в КНР.
Депутат: Китайскую одежду и обувь выдают за казахстанскую – сами себя обманываем
Отправлено: 22.01.25 - 23:27
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