Отправлено: - 14:54

ACROS:

Цитата://мажилисмен Мурат Абенов рассказал, что осведомлён о нескольких фактах, когда китайские товары продавали под видом казахстанских.// Если он не в курсе- история началась ещё с "казахских" планшетов, кажется в Актау было дело. Цитата://По сути мы сами себя обманываем.// А, собирая якобы "казахские" зерноуборочные комбайны "ЕСИЛЬ", с внутреностями от белорусского "ПОЛЕССЬЯ" и "ЛИДЫ" - мы конечно сами себя НЕ ОБМАНЫВАЕМ ? Да, и казахский отвёрточный автопром с готовыми привезёнными из-за границы машинокомлектами тоже вроде:- из этой оперы. Против олигархов выступить у этого депутата - кишка ТОНКА - отыгрывается на малом бизнесе ?

Цитата:......в нашей стране если внимательно присмотрется нашего ничего нет всё с патрахами продано или отдано начиная с ресурсов производств которые неразломали прихватизировали,на радоваться надо воздух ещё бесплатный.....