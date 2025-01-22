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≡ «От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского облмаслихата возмутились на голосовании по бюджету
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50974
«От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского облмаслихата возмутились на голосовании по бюджету
Отправлено: 22.01.25 - 20:49
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Обсуждали изменения в решение маслихата о бюджете области на 2025-2027 годы. Двое депутатов заявили, что голосование нельзя проводить по общему списку, а некоторые пункты требуют отдельного разбирательства в антикоррупционной службе.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
629
Re: «От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского...
Отправлено: 22.01.25 - 20:49
#1
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Вот вам и пример бардака в маслихатах! Руководит маслихатом видимо незнайка, если требует голосовать списком, при этом ретивый исполняйка! Ведь явно видно, что Сергазинова требует законно проверки, поскольку через госзакупки закуп услуги не производился, и это отсутствие может быть распил бюджетных денег, которых явно не хватает во всей стране! Остальные карманные депутаты маслихата не понимают вообще о чем идет речь! Вот так и живем в "правовом, слышащем, справедливом гос-ве, где царит закон и порядок"! А где контроль со стороны Антикора, ДГД, прокуратуры? Вовсе не смешно, а обидно за депутатов, которые толком ничего не знают!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
669
Re: «От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского...
Отправлено: 22.01.25 - 21:04
#2
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получается депутатский корпус некомпетентен в своей деятельности.Им лень в рабочее же их время обсудить все пункты по отдельности. Хотели списком пропихнуть. Дармоеды и бездельники.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Re: «От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского...
Отправлено: 22.01.25 - 22:56
#3
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Цитата:
рихард:
некомпетентен в своей деятельности


Компетентен и ещё как: - просто они ОБЩЕСТВЕННИКИ, да и НУЖНО ли это им?
Там не ГЛУПЫЕ люди.
Никто не хочет СОРИТЬСЯ с акимом области.
Если власть так хочет- то пусть так и делает- это ИХ деньги и ИХ дела- так думает КАЖДЫЙ неглупый, но абсолютно РАВНОДУШНЫЙ к этому депутат.
Се ля ви.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1101
«От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского облмаслихата возмутились на голосовании по бюджету
Отправлено: 22.01.25 - 23:21
#4
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17445
«От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского облмаслихата возмутились на голосовании по бюджету
Отправлено: 23.01.25 - 00:58
#5
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Явно же все это цирк ради одного актера точнее актрисы
Впихнули какой то атлас и теперь пытаются бурю в стакане сообразить показывая нам зрителям типа смотрите ! Депутаты за бюджет переживают !
Да плевать им
Там такие бабки крутятся а они за атлас возмутились за какие-то 70 лямов
Сергаззиновой по всей видимости реноме "домашнего Навального" лепят и завтра не удивлюсь что в сенат заберут
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