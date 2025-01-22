Re: «От нас скрывают информацию!» - депутаты Костанайского...

Отправлено: - 20:49

Вот вам и пример бардака в маслихатах! Руководит маслихатом видимо незнайка, если требует голосовать списком, при этом ретивый исполняйка! Ведь явно видно, что Сергазинова требует законно проверки, поскольку через госзакупки закуп услуги не производился, и это отсутствие может быть распил бюджетных денег, которых явно не хватает во всей стране! Остальные карманные депутаты маслихата не понимают вообще о чем идет речь! Вот так и живем в "правовом, слышащем, справедливом гос-ве, где царит закон и порядок"! А где контроль со стороны Антикора, ДГД, прокуратуры? Вовсе не смешно, а обидно за депутатов, которые толком ничего не знают!