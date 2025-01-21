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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50974
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42915
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:04
#135
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Цитата:
ACROS:
воюя с кучкой недобитой банды укр.патриотов.

Особенно учитывая что там сейчас воюют корейцы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6800
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:04
#136
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Цитата:
ACROS:
но, где Трамп с Маском и где

Зато я учил политэкономию и помню чем заканчивается сращивание власти и олигарха , а там же ещё и Цукерберг в кустах притаился.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42915
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:09
#137
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Цитата:
saba:
Зато я учил политэкономию и помню чем заканчивается сращивание власти и олигарха , а там же ещё и Цукерберг в кустах притаился.

Там это в порядке вещей и называется лоббизмом как вроде
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1101
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:13
#138
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6800
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:14
#139
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Я думал трамписты только в Америке, но оказывается у него длинные руки и сюда дотянулся!
Что называется:"Гуляй рванина!" Или :"Пройдет и по нашей улице инкассатор".
В общем вакханалия,по поводу избрания!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:19
#140
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Цитата:
saba:
помню чем заканчивается сращивание власти и олигарха



А, зачем ПОМНИТЬ теорию: - лучше смотреть на реалии сегодняшние, то на ПРАКТИКУ: - у нас что, в Казахстане: - ОНИ не срослись??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:21
#141
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Цитата:
111:
Там это в порядке вещей и называется лоббизмом как вроде


А у нас ВСЁ - беленько и пушистинько.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7290
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:25
#142
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Цитата:
saba:
и сюда дотянулся!


Трамп импонирует мне и его действия тоже, кстати и не только мне, но и Путину тоже.
Так что ВВП - ждёт и не дождётся встречи с ним.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10203
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:58
#143
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Цитата:
Kairat stayer:
А где конкретно я отмечал, что так говорил В.Путин?

Вы опять заднюю включаете,ладно слив засчитан. ;-)
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