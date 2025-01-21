Отправлено: - 21:37

Skeptic:

Даже комментировать такие глупости неловко...

N0name:

уничтожил СБРОД во время колонизации америки, а остальных согнал в резервации.

N0name:

в ФРГ турков и прочих арабов называют немцами

Skeptic:

территория Украины давно была бы зачищена и от городов,

Skeptic:

Российская армия стояла бы на границе Польши и Румынии...Ну и Словакии с Венгрией.

Цитата:И не коментируйте, а то обратно глупость сморозите, типа: ".. запрет русского языка в школах ..."Цитата:Макс, это ПРАВДА ? что ВСЕХ коренных жителей Канады- индейцев, кого не уничтожили, ВСЕХ до ЕДИНОГО, СОГНАЛИ в резервации и они НЕ ЖИВУТ и НЕ ЗДРАВСТВУЮТ на своей территории?Цитата:Как вы, промычу: "ммммммм" и спрошу у вас: "...правда что мордвин, чувашей, карелов, пермяков называют- РУССКИМИ..."?Цитата:Хорошая СКАЗКА, или как это там в русских народных сказках: "...скоро сказка сказывается..."; или же "...сказка ложь, да в ней намёк...".Русские войска, для начала пусть хоть свою территорию ЗАЧИСТЯТ от украинских оккупантов, которые на ТРЕТЬЕМ году ПОБЕДНО-НАСТУПАТЕЛЬНОЙ войнушки Путина, почему то вместо Киева, оказались в ГЛУБОКОМ тылу у русских и успешно ЗАВОЕВАЛИ часть России и наверное установят там украинские власть и свои законы и назначат выборы украинских глав администрации, наподобие косноязычного Кличко.Цитата:В продолжении СКАЗКИ: - вопреки вашим мечтам или фантазиям русская армия НЕ СТОИТ на границах Словакии и Венгрии, ну или хотя бы на границе Польши и Румынии, она даже не стоит на границе с Украиной: - она, ВТОРАЯ армия мира, ЖАЛКО топчется на своей территории в Курской области воюя с кучкой недобитой банды укр.патриотов.