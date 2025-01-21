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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50973
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:37
Цитата:
И не коментируйте, а то обратно глупость сморозите, типа: ".. запрет русского языка в школах ..."
Цитата:
Макс, это ПРАВДА ? что ВСЕХ коренных жителей Канады- индейцев, кого не уничтожили, ВСЕХ до ЕДИНОГО, СОГНАЛИ в резервации и они НЕ ЖИВУТ и НЕ ЗДРАВСТВУЮТ на своей территории?
Цитата:
Как вы, промычу: "ммммммм" и спрошу у вас: "...правда что мордвин, чувашей, карелов, пермяков называют- РУССКИМИ..."?
Цитата:
Хорошая СКАЗКА, или как это там в русских народных сказках: "...скоро сказка сказывается..."; или же "...сказка ложь, да в ней намёк...".
Русские войска, для начала пусть хоть свою территорию ЗАЧИСТЯТ от украинских оккупантов, которые на ТРЕТЬЕМ году ПОБЕДНО-НАСТУПАТЕЛЬНОЙ войнушки Путина, почему то вместо Киева, оказались в ГЛУБОКОМ тылу у русских и успешно ЗАВОЕВАЛИ часть России и наверное установят там украинские власть и свои законы и назначат выборы украинских глав администрации, наподобие косноязычного Кличко.
Цитата:
В продолжении СКАЗКИ: - вопреки вашим мечтам или фантазиям русская армия НЕ СТОИТ на границах Словакии и Венгрии, ну или хотя бы на границе Польши и Румынии, она даже не стоит на границе с Украиной: - она, ВТОРАЯ армия мира, ЖАЛКО топчется на своей территории в Курской области воюя с кучкой недобитой банды укр.патриотов.
Skeptic:
Даже комментировать такие глупости неловко...
Даже комментировать такие глупости неловко...
И не коментируйте, а то обратно глупость сморозите, типа: ".. запрет русского языка в школах ..."
Цитата:
N0name:
уничтожил СБРОД во время колонизации америки, а остальных согнал в резервации.
уничтожил СБРОД во время колонизации америки, а остальных согнал в резервации.
Макс, это ПРАВДА ? что ВСЕХ коренных жителей Канады- индейцев, кого не уничтожили, ВСЕХ до ЕДИНОГО, СОГНАЛИ в резервации и они НЕ ЖИВУТ и НЕ ЗДРАВСТВУЮТ на своей территории?
Цитата:
N0name:
в ФРГ турков и прочих арабов называют немцами
в ФРГ турков и прочих арабов называют немцами
Как вы, промычу: "ммммммм" и спрошу у вас: "...правда что мордвин, чувашей, карелов, пермяков называют- РУССКИМИ..."?
Цитата:
Skeptic:
территория Украины давно была бы зачищена и от городов,
территория Украины давно была бы зачищена и от городов,
Хорошая СКАЗКА, или как это там в русских народных сказках: "...скоро сказка сказывается..."; или же "...сказка ложь, да в ней намёк...".
Русские войска, для начала пусть хоть свою территорию ЗАЧИСТЯТ от украинских оккупантов, которые на ТРЕТЬЕМ году ПОБЕДНО-НАСТУПАТЕЛЬНОЙ войнушки Путина, почему то вместо Киева, оказались в ГЛУБОКОМ тылу у русских и успешно ЗАВОЕВАЛИ часть России и наверное установят там украинские власть и свои законы и назначат выборы украинских глав администрации, наподобие косноязычного Кличко.
Цитата:
Skeptic:
Российская армия стояла бы на границе Польши и Румынии...Ну и Словакии с Венгрией.
Российская армия стояла бы на границе Польши и Румынии...Ну и Словакии с Венгрией.
В продолжении СКАЗКИ: - вопреки вашим мечтам или фантазиям русская армия НЕ СТОИТ на границах Словакии и Венгрии, ну или хотя бы на границе Польши и Румынии, она даже не стоит на границе с Украиной: - она, ВТОРАЯ армия мира, ЖАЛКО топчется на своей территории в Курской области воюя с кучкой недобитой банды укр.патриотов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6466
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:39
Цитата:
Он же уже И.Макса назначил, чтобы он с бюрократией в США боролся, вчера говорили, вроде 11 000 чиновников сократят по стране, не знаю много или мало.
111:
Наоборот, всего этого от него ожидали, и то что он не совсем уважает эту зажравшуюся европейскую бюрократию, как собственно и свою, он привносит определенно что то новое, немного где то прорывное, ну и тем более Маск с ним...
Наоборот, всего этого от него ожидали, и то что он не совсем уважает эту зажравшуюся европейскую бюрократию, как собственно и свою, он привносит определенно что то новое, немного где то прорывное, ну и тем более Маск с ним...
Он же уже И.Макса назначил, чтобы он с бюрократией в США боролся, вчера говорили, вроде 11 000 чиновников сократят по стране, не знаю много или мало.
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:41
Цитата:
Может быть: - но, где Трамп с Маском и где вы ??
В Америке всегда один, но - УБИЙСТВЕННЫЙ аргумент в споре: -"...если вы такой умный, то почему не богатый..."
saba:
У Трампа немного детские выходки, а вместе с Маском это вообще гремучая смесь
У Трампа немного детские выходки, а вместе с Маском это вообще гремучая смесь
Может быть: - но, где Трамп с Маском и где вы ??
В Америке всегда один, но - УБИЙСТВЕННЫЙ аргумент в споре: -"...если вы такой умный, то почему не богатый..."
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:44
Цитата:
Какая разница: кто и что сказал: - может такое и не ТОТ не ЭТОТ и не говорили- просто журналисты ОБЫГРАЛИ их слова о войне и мире и они стали КРЫЛАТЫМИ.
Добринцофф:
Я вам скину ссылку где Трамп обещает остановить войну за 1день,а вы мне где Путин обещает взять Киев за 3 дня,идёт?
Я вам скину ссылку где Трамп обещает остановить войну за 1день,а вы мне где Путин обещает взять Киев за 3 дня,идёт?
Какая разница: кто и что сказал: - может такое и не ТОТ не ЭТОТ и не говорили- просто журналисты ОБЫГРАЛИ их слова о войне и мире и они стали КРЫЛАТЫМИ.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:50
Комментарий проходит проверку.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:53
Комментарий проходит проверку.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:53
Цитата:
Путин вообще обещал на протяжении многих лет что войны с Украиной никогда не будет, много записей.
Так что согласно его же словам, сейчас там мир и дружба и Добринцов может с семьей поехать куда то пол Покровск и отдохнуть на каруселях в парке.
По словам же Путина, там все сейчас хорошо.
ACROS:
Какая разница: кто и что сказал: - может такое и не ТОТ не ЭТОТ и не говорили- просто журналисты
Какая разница: кто и что сказал: - может такое и не ТОТ не ЭТОТ и не говорили- просто журналисты
Путин вообще обещал на протяжении многих лет что войны с Украиной никогда не будет, много записей.
Так что согласно его же словам, сейчас там мир и дружба и Добринцов может с семьей поехать куда то пол Покровск и отдохнуть на каруселях в парке.
По словам же Путина, там все сейчас хорошо.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:54
Комментарий проходит проверку.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:55
Цитата:
Это нормально, почистить всез стареньких из бюрократии и поставить своих трампистов.
В Европе кстати то же самое, например пнуть Шольцу хорошенько под зад, старой Ойропе
Kairat stayer:
вроде 11 000 чиновников сократят по стране, не знаю много или мало
вроде 11 000 чиновников сократят по стране, не знаю много или мало
Это нормально, почистить всез стареньких из бюрократии и поставить своих трампистов.
В Европе кстати то же самое, например пнуть Шольцу хорошенько под зад, старой Ойропе
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:57
Цитата:
Как это НЕПРЕДСКАЗУЕМ: - он бизнесмен, и у него ВСЁ рассчитано и запланировано: - "... Америка- превыше всего...", кстати, тут Ельцин бы сказал или ЛИЗНУЛ бы: "...Боже, храни, Америку....".
Не зря к нему примкнули и Цукерберк и Безос, хотя в прошлые годы были ПРОТИВ него: - и Мета ( Фейсбук) Цукерберка даже проводила компанию против него.
Цитата:
Батенька, да вы кровожадный- гибнут же в первую очередь - старики, дети.
111:
Д.Трамп непредсказуем
Д.Трамп непредсказуем
Как это НЕПРЕДСКАЗУЕМ: - он бизнесмен, и у него ВСЁ рассчитано и запланировано: - "... Америка- превыше всего...", кстати, тут Ельцин бы сказал или ЛИЗНУЛ бы: "...Боже, храни, Америку....".
Не зря к нему примкнули и Цукерберк и Безос, хотя в прошлые годы были ПРОТИВ него: - и Мета ( Фейсбук) Цукерберка даже проводила компанию против него.
Цитата:
111:
Войну ни в коей мере не надо прекращать
Войну ни в коей мере не надо прекращать
Батенька, да вы кровожадный- гибнут же в первую очередь - старики, дети.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:59
Цитата:
Да, я как раз это и говорю, что предсказуем и ожидаем.
ACROS:
Как это НЕПРЕДСКАЗУЕМ: - он бизнесмен, и у
Как это НЕПРЕДСКАЗУЕМ: - он бизнесмен, и у
Да, я как раз это и говорю, что предсказуем и ожидаем.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6799
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:59
Цитата:
Айнам это расскажите!
N0name:
айны это вообще
айны это вообще
Айнам это расскажите!
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:00
Комментарий проходит проверку.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:00
Цитата:
В большом переделе, пусть и локального характера это не важно.
Как сказал Жуков - Баьы еще нарожают..
ACROS:
Батенька, да вы кровожадный- гибнут же в первую очередь - старики, дети.
Батенька, да вы кровожадный- гибнут же в первую очередь - старики, дети.
В большом переделе, пусть и локального характера это не важно.
Как сказал Жуков - Баьы еще нарожают..
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:04
Комментарий проходит проверку.
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