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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50973
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7284
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:37
#120
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Цитата:
Skeptic:
Даже комментировать такие глупости неловко...


И не коментируйте, а то обратно глупость сморозите, типа: ".. запрет русского языка в школах ..."

Цитата:
N0name:
уничтожил СБРОД во время колонизации америки, а остальных согнал в резервации.


Макс, это ПРАВДА ? что ВСЕХ коренных жителей Канады- индейцев, кого не уничтожили, ВСЕХ до ЕДИНОГО, СОГНАЛИ в резервации и они НЕ ЖИВУТ и НЕ ЗДРАВСТВУЮТ на своей территории?

Цитата:
N0name:
в ФРГ турков и прочих арабов называют немцами


Как вы, промычу: "ммммммм" и спрошу у вас: "...правда что мордвин, чувашей, карелов, пермяков называют- РУССКИМИ..."?

Цитата:
Skeptic:
территория Украины давно была бы зачищена и от городов,


Хорошая СКАЗКА, или как это там в русских народных сказках: "...скоро сказка сказывается..."; или же "...сказка ложь, да в ней намёк...".
Русские войска, для начала пусть хоть свою территорию ЗАЧИСТЯТ от украинских оккупантов, которые на ТРЕТЬЕМ году ПОБЕДНО-НАСТУПАТЕЛЬНОЙ войнушки Путина, почему то вместо Киева, оказались в ГЛУБОКОМ тылу у русских и успешно ЗАВОЕВАЛИ часть России и наверное установят там украинские власть и свои законы и назначат выборы украинских глав администрации, наподобие косноязычного Кличко.


Цитата:
Skeptic:
Российская армия стояла бы на границе Польши и Румынии...Ну и Словакии с Венгрией.


В продолжении СКАЗКИ: - вопреки вашим мечтам или фантазиям русская армия НЕ СТОИТ на границах Словакии и Венгрии, ну или хотя бы на границе Польши и Румынии, она даже не стоит на границе с Украиной: - она, ВТОРАЯ армия мира, ЖАЛКО топчется на своей территории в Курской области воюя с кучкой недобитой банды укр.патриотов.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6466
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:39
#121
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Цитата:
111:
Наоборот, всего этого от него ожидали, и то что он не совсем уважает эту зажравшуюся европейскую бюрократию, как собственно и свою, он привносит определенно что то новое, немного где то прорывное, ну и тем более Маск с ним...


Он же уже И.Макса назначил, чтобы он с бюрократией в США боролся, вчера говорили, вроде 11 000 чиновников сократят по стране, не знаю много или мало.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7284
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:41
#122
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Цитата:
saba:
У Трампа немного детские выходки, а вместе с Маском это вообще гремучая смесь


Может быть: - но, где Трамп с Маском и где вы ??
В Америке всегда один, но - УБИЙСТВЕННЫЙ аргумент в споре: -"...если вы такой умный, то почему не богатый..."
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7284
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:44
#123
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Цитата:
Добринцофф:
Я вам скину ссылку где Трамп обещает остановить войну за 1день,а вы мне где Путин обещает взять Киев за 3 дня,идёт?


Какая разница: кто и что сказал: - может такое и не ТОТ не ЭТОТ и не говорили- просто журналисты ОБЫГРАЛИ их слова о войне и мире и они стали КРЫЛАТЫМИ.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1097
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:50
#124
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1097
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:53
#125
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42913
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:53
#126
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Цитата:
ACROS:
Какая разница: кто и что сказал: - может такое и не ТОТ не ЭТОТ и не говорили- просто журналисты

Путин вообще обещал на протяжении многих лет что войны с Украиной никогда не будет, много записей.
Так что согласно его же словам, сейчас там мир и дружба и Добринцов может с семьей поехать куда то пол Покровск и отдохнуть на каруселях в парке.
По словам же Путина, там все сейчас хорошо.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1097
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:54
#127
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42913
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:55
#128
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Цитата:
Kairat stayer:
вроде 11 000 чиновников сократят по стране, не знаю много или мало

Это нормально, почистить всез стареньких из бюрократии и поставить своих трампистов.
В Европе кстати то же самое, например пнуть Шольцу хорошенько под зад, старой Ойропе
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7284
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 22.01.25 - 21:57
#129
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Цитата:
111:
Д.Трамп непредсказуем


Как это НЕПРЕДСКАЗУЕМ: - он бизнесмен, и у него ВСЁ рассчитано и запланировано: - "... Америка- превыше всего...", кстати, тут Ельцин бы сказал или ЛИЗНУЛ бы: "...Боже, храни, Америку....".
Не зря к нему примкнули и Цукерберк и Безос, хотя в прошлые годы были ПРОТИВ него: - и Мета ( Фейсбук) Цукерберка даже проводила компанию против него.

Цитата:
111:
Войну ни в коей мере не надо прекращать


Батенька, да вы кровожадный- гибнут же в первую очередь - старики, дети.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42913
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:59
#130
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Цитата:
ACROS:
Как это НЕПРЕДСКАЗУЕМ: - он бизнесмен, и у

Да, я как раз это и говорю, что предсказуем и ожидаем.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6798
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 21:59
#131
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Цитата:
N0name:
айны это вообще

Айнам это расскажите!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1097
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:00
#132
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42913
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:00
#133
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Цитата:
ACROS:
Батенька, да вы кровожадный- гибнут же в первую очередь - старики, дети.

В большом переделе, пусть и локального характера это не важно.
Как сказал Жуков - Баьы еще нарожают..
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1097
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 22:04
#134
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