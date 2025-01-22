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≡ Понижение температуры до -33 градусов ожидается в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50970
Понижение температуры до -33 градусов ожидается в Костанайской области
Отправлено: 22.01.25 - 17:19
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По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 января, по области осадков не ожидается, на севере и западе будет туман. В Костанае в ближайшие трое суток ожидается переменная облачность без осадков.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Re: Понижение температуры до -33 градусов ожидается в...
Отправлено: 22.01.25 - 17:19
#1
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Цитата:
В ночь на четверг будет 23-28, на ...востоке области 31 градус мороза

мда..
Узунколь
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Re: Понижение температуры до -33 градусов ожидается в...
Отправлено: 22.01.25 - 17:22
#2
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Карабалык(север области)
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