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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50970
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 15:15
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1999
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 15:48
Цитата:
Даже комментировать такие глупости неловко...
Если бы Россия действовала теми же методами, что США, НАТО, Гитлер...
Ковровые бомбардировки всего и вся, танковые клинья, сносящие всё на своём пути...
Таким способом территория Украины давно была бы зачищена и от городов, и от людей. И Российская армия стояла бы на границе Польши и Румынии...Ну и Словакии с Венгрией.
И вся Европа сжалась бы в стахе, что Российская армия пойдёт до Лиссабона и Лондона.(оно ей надо?)
А пока они миролюбие и бережное отношение российской армии к мирному населению воспринимают, как слабость.
В этом их и ваша главная ошибка.
ACROS:
Россия ВЫДОХЛАСЬ
Россия ВЫДОХЛАСЬ
Даже комментировать такие глупости неловко...
Если бы Россия действовала теми же методами, что США, НАТО, Гитлер...
Ковровые бомбардировки всего и вся, танковые клинья, сносящие всё на своём пути...
Таким способом территория Украины давно была бы зачищена и от городов, и от людей. И Российская армия стояла бы на границе Польши и Румынии...Ну и Словакии с Венгрией.
И вся Европа сжалась бы в стахе, что Российская армия пойдёт до Лиссабона и Лондона.(оно ей надо?)
А пока они миролюбие и бережное отношение российской армии к мирному населению воспринимают, как слабость.
В этом их и ваша главная ошибка.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:38
Цитата:
папуасы это в Австралии.Цитата:
а это "аборигены" , которые до сих пор живут и здравствуют на своей земле, в отличии от индейцев, которых ≈до 112 миллионов уничтожил СБРОД во время колонизации америки, а остальных согнал в резервации.
ACROS:
папуасов
папуасов
папуасы это в Австралии.Цитата:
ACROS:
коми, пермяки, мордва, чуваши, эвенки, буряты, нанайцы, якуты и прочие
коми, пермяки, мордва, чуваши, эвенки, буряты, нанайцы, якуты и прочие
а это "аборигены" , которые до сих пор живут и здравствуют на своей земле, в отличии от индейцев, которых ≈до 112 миллионов уничтожил СБРОД во время колонизации америки, а остальных согнал в резервации.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:42
Цитата:
ммм... не знал что в ФРГ турков и прочих арабов называют немцами
ACROS:
Граждан ФРГ называют- немцы,
Граждан ФРГ называют- немцы,
ммм... не знал что в ФРГ турков и прочих арабов называют немцами
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:51
Цитата:
"27. Указ о Переоценке и Перераспределении иностранной помощи Соединенных Штатов
«... Индустрия иностранной помощи Соединённых Штатов … не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. Они служат для дестабилизации мира во всём мире, продвигая в других странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними. … Приостановка на 90 дней оказания Соединёнными Штатами помощи в целях развития иностранным государствам для оценки эффективности программ и их соответствия внешней политике Соединённых Штатов. ...».©
Америка слилась.Не хотите самому себе, да и нам признаться и принять этот факт?
ACROS:
Россия ВЫДОХЛАСЬ
Россия ВЫДОХЛАСЬ
"27. Указ о Переоценке и Перераспределении иностранной помощи Соединенных Штатов
«... Индустрия иностранной помощи Соединённых Штатов … не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. Они служат для дестабилизации мира во всём мире, продвигая в других странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними. … Приостановка на 90 дней оказания Соединёнными Штатами помощи в целях развития иностранным государствам для оценки эффективности программ и их соответствия внешней политике Соединённых Штатов. ...».©
Америка слилась.Не хотите самому себе, да и нам признаться и принять этот факт?
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:54
НГ, что ж так "скромно" умолчали про указ Трама №27?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2471
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 17:30
Цитата:
Мы взяли публикацию республиканского СМИ. Без сокращения.
В комментариях каждый пользователь может цитировать и пояснять тот указ, который ему больше всего интересен.
N0name:
НГ, что ж так "скромно" умолчали про указ Трама №27?
НГ, что ж так "скромно" умолчали про указ Трама №27?
Мы взяли публикацию республиканского СМИ. Без сокращения.
В комментариях каждый пользователь может цитировать и пояснять тот указ, который ему больше всего интересен.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 17:42
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6790
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 18:02
Цитата:
Если бы ещё жили и здравствовали красногорцы, зыряне, селькупы, айны и другие малые народы Севера и ДВ. Почитайте историю "златокипящей Мангазеи", как из за пушнины купцами вырезались целые племена местных зверолов.
Русские,как нация здесь не при чём, везде раньше ради выгоды шли на всё, в том числе и в Америке. Это такая особенность человека обелять себя и обличать других!
N0name:
живут и здравствуют на своей земле, в отличии от индейцев, которых
живут и здравствуют на своей земле, в отличии от индейцев, которых
Если бы ещё жили и здравствовали красногорцы, зыряне, селькупы, айны и другие малые народы Севера и ДВ. Почитайте историю "златокипящей Мангазеи", как из за пушнины купцами вырезались целые племена местных зверолов.
Русские,как нация здесь не при чём, везде раньше ради выгоды шли на всё, в том числе и в Америке. Это такая особенность человека обелять себя и обличать других!
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