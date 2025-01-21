Отправлено: - 18:02

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живут и здравствуют на своей земле, в отличии от индейцев, которых

Цитата:Если бы ещё жили и здравствовали красногорцы, зыряне, селькупы, айны и другие малые народы Севера и ДВ. Почитайте историю "златокипящей Мангазеи", как из за пушнины купцами вырезались целые племена местных зверолов.Русские,как нация здесь не при чём, везде раньше ради выгоды шли на всё, в том числе и в Америке. Это такая особенность человека обелять себя и обличать других!