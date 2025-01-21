НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50970
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
Читать новость

N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 15:15
#75
Комментарий удален модератором.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1999
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 15:48
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Россия ВЫДОХЛАСЬ

Даже комментировать такие глупости неловко...
Если бы Россия действовала теми же методами, что США, НАТО, Гитлер...
Ковровые бомбардировки всего и вся, танковые клинья, сносящие всё на своём пути...
Таким способом территория Украины давно была бы зачищена и от городов, и от людей. И Российская армия стояла бы на границе Польши и Румынии...Ну и Словакии с Венгрией.
И вся Европа сжалась бы в стахе, что Российская армия пойдёт до Лиссабона и Лондона.(оно ей надо?)
А пока они миролюбие и бережное отношение российской армии к мирному населению воспринимают, как слабость.
В этом их и ваша главная ошибка.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:38
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
папуасов

папуасы это в Австралии.Цитата:
ACROS:
коми, пермяки, мордва, чуваши, эвенки, буряты, нанайцы, якуты и прочие

а это "аборигены" , которые до сих пор живут и здравствуют на своей земле, в отличии от индейцев, которых ≈до 112 миллионов уничтожил СБРОД во время колонизации америки, а остальных согнал в резервации.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:42
#78
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Граждан ФРГ называют- немцы,

ммм... не знал что в ФРГ турков и прочих арабов называют немцами
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:51
#79
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Россия ВЫДОХЛАСЬ

"27. Указ о Переоценке и Перераспределении иностранной помощи Соединенных Штатов

«... Индустрия иностранной помощи Соединённых Штатов … не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. Они служат для дестабилизации мира во всём мире, продвигая в других странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними. … Приостановка на 90 дней оказания Соединёнными Штатами помощи в целях развития иностранным государствам для оценки эффективности программ и их соответствия внешней политике Соединённых Штатов. ...».©
Америка слилась.Не хотите самому себе, да и нам признаться и принять этот факт?
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 16:54
#80
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, что ж так "скромно" умолчали про указ Трама №27?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2471
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 17:30
#81
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
НГ, что ж так "скромно" умолчали про указ Трама №27?

Мы взяли публикацию республиканского СМИ. Без сокращения.
В комментариях каждый пользователь может цитировать и пояснять тот указ, который ему больше всего интересен.
Профайл Посетить вебсайт
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1074
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 17:42
#82
Комментарий проходит проверку.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6790
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 18:02
#83
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
живут и здравствуют на своей земле, в отличии от индейцев, которых

Если бы ещё жили и здравствовали красногорцы, зыряне, селькупы, айны и другие малые народы Севера и ДВ. Почитайте историю "златокипящей Мангазеи", как из за пушнины купцами вырезались целые племена местных зверолов.
Русские,как нация здесь не при чём, везде раньше ради выгоды шли на всё, в том числе и в Америке. Это такая особенность человека обелять себя и обличать других!
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS