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≡ Почти две сотни машин скопилось в населенных пунктах из-за закрытых дорог в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50970
Почти две сотни машин скопилось в населенных пунктах из-за закрытых дорог в Костанайской области
Отправлено: 22.01.25 - 10:53
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Только в п. Октябрьский в Карасуском районе 105 человек в 103 грузовых машинах ожидают окончания метели. Водители ехали в направлении Акмолинской области, но из-за сильного снегопада и бурана трассы закрыли.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7280
Re: Почти две сотни машин скопилось в населенных пунктах из-за...
Отправлено: 22.01.25 - 10:53
#1
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Цитата//на закрытых участках трасс ожидают их открытия более 150 фур и 30 легковых авто.//


А, сопровождать их нельзя: - впереди грейдер, полицейская машина, колонна по 50 авто, сзади ещё один грейдер, потом снова колонна из 50 авто, снова полицейская машина, снова грейдер, ещё одна колонна, и в конце ещё одна патрулька- чем держать такую армаду техники и недовольных людей в одном месте.
По затраченным деньгам то же самое, а по времени и эффективности - гораздо лучше.
Ведь у всех- грузы и тем более может скоропортящиеся, по контракту, неотложные дела, кому в больницу, кому на похороны, кто по делам, по бизнесу, на учёбу, в отпус, кто на самолёт - не зря же люди поехали в такую непогоду - не от безделья же.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1838
Re: Почти две сотни машин скопилось в населенных пунктах из-за...
Отправлено: 22.01.25 - 13:52
#2
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Цитата:
ACROS:
А, сопровождать их нельзя: - впереди грейдер, полицейская машина, колонна по 50 авто, сзади ещё один грейдер, потом снова колонна из 50 авто, снова полицейская машина, снова грейдер, ещё одна колонна, и в конце ещё одна патрулька- чем держать такую армаду техники и недовольных людей в одном месте
.
......погоде не прикажишь,а люди собравшиеся в дорогу должны осознать что в такую погоду лучше все свои дела отложить, последствия могут быть более плачевные,движение колоннами в снегопад и буран это неразумная идея,когда работал на большегрузе,когда была скверная погода вставал и ждал пока всё стихнет,в Караганде сутки помню стоял не выпускали,между Астаной и Алексеевкой стояли в степи, где то пару суток ждали пока расчистят......зима есть зима.....Цитата:
ACROS:
а самолёт - не зря же люди поехали в такую непогоду - не от безделья же.

.......мы всегда куда то спешим торопимся хотим всё успеть
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
60
Re: Почти две сотни машин скопилось в населенных пунктах из-за...
Отправлено: 22.01.25 - 16:37
#3
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А если проехать 16 км в сторону Астаны, можно спокойно разместить часть автомобилей, там есть гостиница, стоянка большая и кафе, но собрали всех именно тут, на границе поселка.
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