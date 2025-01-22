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Почти две сотни машин скопилось в населенных пунктах из-за закрытых дорог в Костанайской области
Почти две сотни машин скопилось в населенных пунктах из-за закрытых дорог в Костанайской области
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