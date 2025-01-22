Отправлено: - 13:52

ACROS:

А, сопровождать их нельзя: - впереди грейдер, полицейская машина, колонна по 50 авто, сзади ещё один грейдер, потом снова колонна из 50 авто, снова полицейская машина, снова грейдер, ещё одна колонна, и в конце ещё одна патрулька- чем держать такую армаду техники и недовольных людей в одном месте

ACROS:

а самолёт - не зря же люди поехали в такую непогоду - не от безделья же.

Цитата:......погоде не прикажишь,а люди собравшиеся в дорогу должны осознать что в такую погоду лучше все свои дела отложить, последствия могут быть более плачевные,движение колоннами в снегопад и буран это неразумная идея,когда работал на большегрузе,когда была скверная погода вставал и ждал пока всё стихнет,в Караганде сутки помню стоял не выпускали,между Астаной и Алексеевкой стояли в степи, где то пару суток ждали пока расчистят......зима есть зима.....Цитата:.......мы всегда куда то спешим торопимся хотим всё успеть