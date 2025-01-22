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≡ Желающий размножаться депутат озаботился вопросами осеменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50970
Желающий размножаться депутат озаботился вопросами осеменения
Отправлено: 22.01.25 - 15:31
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Депутат Мажилиса Анас Баккожаев выразил беспокойство по вопросу искусственного осеменения в Казахстане. По его словам, в то время как отечественные животноводы нуждаются в господдержке, профильное министерство недостаточно вовлечено в процесс
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6790
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 22.01.25 - 15:31
#1
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Что то НГ становится похожей на жёлтую газету! То оргазм душевный у кого то наступает, то депутаты хотят размножаться, то они же задались вопросами осеменения, а ещё страшный бабулинг подкрадывается!
Надо редакции пересмотреть свои подходы, знаете ли :-)
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
609
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 22.01.25 - 16:12
#2
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10 миллиардов вывели за бугор под предлогом закупа спермы и все. Где она потом, как проверить? Конечно и скота племенного не будет своего никогда, потому что схема просто гениальна!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7365
Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...
Отправлено: 22.01.25 - 16:25
#3
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становится похожей на жёлтую газету! То оргазм душевный у кого то наступает, 
Это у меня случилось после выступления президента Трампа. Он таки ударил кулаком по столу, восстановил смертную казнь,всех хватает за жабры и об стенку,расшевелил таки болото,чего не хватает у нас, страну захлестнула коррупция,преступления на каждом шагу, ни дня без убийства, какой-то кошмар
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