Re: Желающий размножаться депутат озаботился вопросами...

Отправлено: - 16:25

становится похожей на жёлтую газету! То оргазм душевный у кого то наступает,

Это у меня случилось после выступления президента Трампа. Он таки ударил кулаком по столу, восстановил смертную казнь,всех хватает за жабры и об стенку,расшевелил таки болото,чего не хватает у нас, страну захлестнула коррупция,преступления на каждом шагу, ни дня без убийства, какой-то кошмар