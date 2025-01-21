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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50967
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:14
#60
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Цитата:
ACROS:
Шейн и

Смешно, у Акроса с Скептиком "ярый русский" Шейнин превратился в еврея Шейна!
Вот так их надо разоблачать! А то мать русская, отец юрист...
Все они одним миром мазаны!
Все евреи и Симоньян с Кеосаяном и Скабеева с Поповым!
Мировой еврейский заговор!
В программе "Место встречи" на НТВ Зеленского подписывают:" Президент-террорист, позор еврейского народа"! :-o
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:17
#61
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Цитата:
Skeptic:
телевизор не смотрю. Меня абсолютно не интересует мнение Скабеевой, Шейна и прочих Соловьёвых.

Конечно,не смотрите! Вы в своей поддержке Путина даже дальше и глыбже их пошли!

[Исправлено: saba, 22.01.2025 - 14:20]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1997
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:21
#62
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Цитата:
saba:
эти самые территории должны

Вот видите.
Высчитаете територии причиной и целью СВО, в то время, что они - просто следствие.
Если бы Запад изначально согласился с требованиями России и не накачивал Украину оружием и русофобией, чтобы натравить её на Россию, то никакой СВО не было бы. И Донбасс с Крымом остались бы в составе Украины.
И люди были бы живы.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1997
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:23
#63
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Цитата:
saba:
Шейнин превратился

Никогда меня не интересовала и не интересует чья-либо национальность.
В том числе и ваша.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:23
#64
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Цитата:
saba:

Цитата:
Skeptic:

Переписка Ленина с Каутским! Только кто из нас Ленин, наверное всё таки я! Ленин он за мир был, даже позорный Брестский мир с немцами заключил :-P

[Исправлено: saba, 22.01.2025 - 14:24]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1997
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:24
#65
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Цитата:
saba:
поддержке Путина

Я поддерживаю правду, здравый смысл и справедливость, а не Путина.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:25
#66
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Цитата:
Skeptic:
правду, здравый смысл и справедливость

И всё это своё, со своего огорода, без всяких импортных нитратов!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1997
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 22.01.25 - 13:26
#67
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Цитата:
saba:
позорный Брестский мир с немцами заключил

Для того его и заслали в Россию.
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Страница 5 из 5«1...345
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