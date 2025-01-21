Отправлено: - 13:21

saba:

эти самые территории должны

Цитата:Вот видите.Высчитаете територии причиной и целью СВО, в то время, что они - просто следствие.Если бы Запад изначально согласился с требованиями России и не накачивал Украину оружием и русофобией, чтобы натравить её на Россию, то никакой СВО не было бы. И Донбасс с Крымом остались бы в составе Украины.И люди были бы живы.