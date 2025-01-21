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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
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