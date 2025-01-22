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≡ Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50967
Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
Отправлено: 22.01.25 - 12:18
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Его дело рассмотрели поздно вечером. Согласно постановлению суда, Сергей ЗИНЧЕНКО "проводил одиночную демонстрацию (пикетирование) в поддержку алматинских журналистов" и нарушил порядок организации мирных собраний.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7273
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 12:18
#1
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Цитата:///Ее также задержали//

Договорились наверное, или КТО то объединил их и ЗАПЛАТИЛ им за одновременную акцию что бы отчитаться о ПРОДЕЛАННОЙ работе.

Одел бы своё пальто с приклеенными буквами и ходил бы туда-сюда по площади: - эффекта было бы больше и не привлекли бы его.
Пусть быстрее платит: - если в течении 7 суток, то наполовину штраф:- 98 300 тенге, или хозяин будет платит, то есть КТО заказывал??
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 12:28
#2
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С целью воспитательного воздействия и предупреждения совершения новых правонарушений
Ох какие воспитатели у нас в суде! Макаренко отдыхает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17442
Re: Почти 200 000 тенге штрафа назначил суд Сергею Зинченко за...
Отправлено: 22.01.25 - 13:11
#3
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Цитата:
ACROS:
Договорились наверное, или КТО то объединил их и ЗАПЛАТИЛ им за одновременную акцию что бы отчитаться о ПРОДЕЛАННОЙ работе.

Естественно такие совпадения не случайны
Ещё в Актобе сумасшедший к драм театру вышел

Значит есть единая сетка городских шизиков по стране которых кто-то курирует и даёт команду на выход
Сдается мне это КНБ играется в Гапоновщину
Поэтому и 15 суток не дали а отделались штрафом
Зинченко сейчас с подписоты своей бабки соберёт либо от кураторов
Дадут миллион, двести на штраф остальное в карман за работу
И так до следующей команды
До наурыза наверно тишину поймает
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