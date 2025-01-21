Отправлено: - 10:12

Эл-починно:

каждый человек имеет право жить там, где ему хочется, если это соответствует его возможностям, как минимум.

Эл-починно:

Нация, сброд, или всё же многонациональная страна, отжавшая у папуасов землю?

Эл-починно:

они тут рядом пишут своё

Эл-починно:

Фашизм

Цитата:Этим высказыванием вы оправдываете: поговорку "...рыба где глубже, человек где лучше...", или свой или Макса переезд на ПМЖ на ненавистый вам ЗАПАД, не так ли ?Цитата:Русские тоже к этой категории относятся- СБРОД ?Я имею ввиду вместо папуасов- коми, пермяки, мордва, чуваши, эвенки, буряты, нанайцы, якуты и прочие не МАЛЫЕ, а МАЛОЧИСЛЕННЫЕ народности проживающие на территории РФ.Цитата:"....имя, сестра, имя...."Цитата:"..фашио.." - это по итальянски- союз, обьединение, не более того. И начиналось как обьединение сапожников, каменщиков и прочего мастерового люда.То что вы пишите - это наверное будет - шовинизм и национализм.Это не с Википедии, а со своей головы по памяти из уроков по НАУЧНОМУ коммунизму и Всемирной истории из учебников 1975 годов.Саба - это что бы деменции не было. Один из приёмов- вытаскивать из памяти то что знал 40-50 лет назад.