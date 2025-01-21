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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:18
Цитата:
И в Киргизии боятся, запретили лицо прятать:
Цитата:
111:
Потому нужно мусульман уважать и бояться, как это делают в России
Потому нужно мусульман уважать и бояться, как это делают в России
И в Киргизии боятся, запретили лицо прятать:
Цитата:
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщается на сайте президента республики.
Также закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях. Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов. Запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).
Также закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях. Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов. Запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:20
Цитата:
Мультик такой советский был, там букет цветов друг другу передавали " Просто так"!
Ты Виталий у них в машине внимательно смотрел? Может они тоже цветы тебе подарить хотели, но потом застеснялись!
[Исправлено: saba, 21.01.2025 - 22:21]
Vit:
Просто так.
Просто так.
Мультик такой советский был, там букет цветов друг другу передавали " Просто так"!
Ты Виталий у них в машине внимательно смотрел? Может они тоже цветы тебе подарить хотели, но потом застеснялись!
[Исправлено: saba, 21.01.2025 - 22:21]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:24
Цитата:
Арабский я б выучил только за то
Что на нём говорит Кадыров!
maxsaf:
арабский там учишь
арабский там учишь
Арабский я б выучил только за то
Что на нём говорит Кадыров!
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 3868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:45
Цитата:
Смотрю у Сабы жизнь налаживается! Весёлый стал.
saba:
Может они тоже цветы тебе подарить хотели, но потом застеснялись!
Может они тоже цветы тебе подарить хотели, но потом застеснялись!
Смотрю у Сабы жизнь налаживается! Весёлый стал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:36
Цитата:
Ну не знаю, Абайка говорит что теплая зима может так влиять на людей, у которых обострение обычно только весной или осенью.
Эл-починно:
Смотрю у Сабы жизнь налаживается! Весёлый стал.
Смотрю у Сабы жизнь налаживается! Весёлый стал.
Ну не знаю, Абайка говорит что теплая зима может так влиять на людей, у которых обострение обычно только весной или осенью.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:43
Цитата:
--От кого исходить угроза ?
Kairat stayer:
В случае угрозы
В случае угрозы
--От кого исходить угроза ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:48
Цитата:
----Наконец кто - то сказал - ***что ты никто***
111:
Особенно стыдно то, что нам, таким успешным людям и Казахстана, говорят какие то официанты, что ты никто.
Особенно стыдно то, что нам, таким успешным людям и Казахстана, говорят какие то официанты, что ты никто.
----Наконец кто - то сказал - ***что ты никто***
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:55
Цитата:
---От какой угрозы ?
Kairat stayer:
В случае угрозы, если попросим помощь у Турции, последние помогут вооружением и.т.д.
В случае угрозы, если попросим помощь у Турции, последние помогут вооружением и.т.д.
---От какой угрозы ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:56
Цитата:
---Вы все ещё верите в сказки ?
Kairat stayer:
Турции, последние помогут вооружением
Турции, последние помогут вооружением
---Вы все ещё верите в сказки ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:31
Цитата:
Жить стало лучше, жить стало веселей!
И.В. Сталин.
Эл-починно:
! Весёлый стал
! Весёлый стал
Жить стало лучше, жить стало веселей!
И.В. Сталин.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:41
Цитата:
Цитата:
Чем закончилась встреча высоких сторон на Эльбе?
Освещённость вроде измерятся в люксах, у них что был прибор для определения или как обычно на глазок, на свёрнутую газетку или на мокрый пальчик ?
Отпустили или забашляли ??
Vit:
Цитата:
Vit:
Он у вас ярко светят
Он у вас ярко светят
Чем закончилась встреча высоких сторон на Эльбе?
Освещённость вроде измерятся в люксах, у них что был прибор для определения или как обычно на глазок, на свёрнутую газетку или на мокрый пальчик ?
Отпустили или забашляли ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:44
Цитата:
Это временное: - как в песне:- "...кто был НИКЕМ, тот станет ВСЕМ...."
Гога:
что ты никто***
что ты никто***
Это временное: - как в песне:- "...кто был НИКЕМ, тот станет ВСЕМ...."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:49
Цитата:
Выше читайте.
Цитата:
Чё думаете чаи пьем и бешбармачим, уже закупаем у Турции, да у других стран тоже, Израиля, Франции, у последних недавно военный транспортник приобрели Airbus A -400M, ПВО у них же будем приобретать и.т.д.
Подробнее здесь:
Гога:
---От какой угрозы ?
---От какой угрозы ?
Выше читайте.
Цитата:
maxsaf:
---Вы все ещё верите в сказки ?
---Вы все ещё верите в сказки ?
Чё думаете чаи пьем и бешбармачим, уже закупаем у Турции, да у других стран тоже, Израиля, Франции, у последних недавно военный транспортник приобрели Airbus A -400M, ПВО у них же будем приобретать и.т.д.
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 13:01
Цитата:
На счёт Украины, ваши пропагандисты перед полномасштабным вторжением в 2021 и начале 2022 годов говорили же, мол учения проводим, никто не нападёт, у нас своих земель хватает. А, дальше знаете, как всё не по плану пошло. СВО вместо трёх дней, почти 3 года длится .
Гога:
--От кого исходить угроза ?
--От кого исходить угроза ?
На счёт Украины, ваши пропагандисты перед полномасштабным вторжением в 2021 и начале 2022 годов говорили же, мол учения проводим, никто не нападёт, у нас своих земель хватает. А, дальше знаете, как всё не по плану пошло. СВО вместо трёх дней, почти 3 года длится .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 13:01
Цитата:
Это не песня, это Гимн!
ACROS:
как в песне
как в песне
Это не песня, это Гимн!
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