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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 93 из 93«1...919293
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26140
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:18
#1381
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Цитата:
111:
Потому нужно мусульман уважать и бояться, как это делают в России

И в Киргизии боятся, запретили лицо прятать:

Цитата:
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Также закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях. Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов. Запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:20
#1382
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Цитата:
Vit:
Просто так.

Мультик такой советский был, там букет цветов друг другу передавали " Просто так"!
Ты Виталий у них в машине внимательно смотрел? Может они тоже цветы тебе подарить хотели, но потом застеснялись!

[Исправлено: saba, 21.01.2025 - 22:21]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:24
#1383
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Цитата:
maxsaf:
арабский там учишь

Арабский я б выучил только за то
Что на нём говорит Кадыров!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 21:45
#1384
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Цитата:
saba:
Может они тоже цветы тебе подарить хотели, но потом застеснялись!

Смотрю у Сабы жизнь налаживается! Весёлый стал. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26140
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:36
#1385
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Цитата:
Эл-починно:
Смотрю у Сабы жизнь налаживается! Весёлый стал.

Ну не знаю, Абайка говорит что теплая зима может так влиять на людей, у которых обострение обычно только весной или осенью. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:43
#1386
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Цитата:
Kairat stayer:
В случае угрозы

--От кого исходить угроза ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:48
#1387
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Цитата:
111:
Особенно стыдно то, что нам, таким успешным людям и Казахстана, говорят какие то официанты, что ты никто.

----Наконец кто - то сказал - ***что ты никто*** :lol: :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:55
#1388
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Цитата:
Kairat stayer:
В случае угрозы, если попросим помощь у Турции, последние помогут вооружением и.т.д.

---От какой угрозы ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11524
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.01.25 - 23:56
#1389
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Цитата:
Kairat stayer:
Турции, последние помогут вооружением

---Вы все ещё верите в сказки ?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:31
#1390
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Цитата:
Эл-починно:
! Весёлый стал

Жить стало лучше, жить стало веселей!
И.В. Сталин.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:41
#1391
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Vit:
Он у вас ярко светят


Чем закончилась встреча высоких сторон на Эльбе?
Освещённость вроде измерятся в люксах, у них что был прибор для определения или как обычно на глазок, на свёрнутую газетку или на мокрый пальчик ?
Отпустили или забашляли ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:44
#1392
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Цитата:
Гога:
что ты никто***


Это временное: - как в песне:- "...кто был НИКЕМ, тот станет ВСЕМ...."
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6450
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 12:49
#1393
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Цитата:
Гога:
---От какой угрозы ?


Выше читайте.

Цитата:
maxsaf:
---Вы все ещё верите в сказки ?


Чё думаете чаи пьем и бешбармачим, уже закупаем у Турции, да у других стран тоже, Израиля, Франции, у последних недавно военный транспортник приобрели Airbus A -400M, ПВО у них же будем приобретать и.т.д.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6450
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 13:01
#1394
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Цитата:
Гога:
--От кого исходить угроза ?


На счёт Украины, ваши пропагандисты перед полномасштабным вторжением в 2021 и начале 2022 годов говорили же, мол учения проводим, никто не нападёт, у нас своих земель хватает. А, дальше знаете, как всё не по плану пошло. СВО вместо трёх дней, почти 3 года длится :-o :-o :-o .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.01.25 - 13:01
#1395
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Цитата:
ACROS:
как в песне

Это не песня, это Гимн!
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