Отправлено: - 21:18

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Потому нужно мусульман уважать и бояться, как это делают в России

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщается на сайте президента республики.



Также закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях. Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов. Запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).





Цитата:И в Киргизии боятся, запретили лицо прятать:Цитата: