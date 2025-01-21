Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе. Читать новость
И если у нас власти в угоду внешнеполитической конъюнктуре решат, что у нас родители тоже будут номерные, дескать так во всем цивилизованном мире, то мы скорее всего утремся и подчинимся, утешая себя тем, что в семье то меня папой называют, а не родитель номер,дай Бог первый! А то и вторым назначат при нашей феминизации общества. У меня сосед на пенсии постоянно ходит на улице, то у него жена дома уборку делает, то отдыхает после работы, а он шумит.
В прошлом году на форуме неоднократно отмечали, что Д.Трамп бизнесмен и когда он приступит к исполнению обязанностей президента США будет заключать сделки. Но сейчас не буду самого себя цитировать, а процитирую 47 президента США Д.Трампа, ссылаясь на один источник, пожалуйста:
Многие СМИ отмечают, что в инаугурационной речи Д.Трамп ни разу не упомянул Украину, но сказал, что хочет остаться в памяти как миротворец. Однако уже во время подписания своих первых указов он высказался о возможности прекращения войны России против Украины: Зеленский хочет заключить сделку. Не знаю, хочет ли Путин. Вероятно, нет. Я не знаю. Но он должен. Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы.
Эл-починно: каждый человек имеет право жить там, где ему хочется, если это соответствует его возможностям, как минимум.
Этим высказыванием вы оправдываете: поговорку "...рыба где глубже, человек где лучше...", или свой или Макса переезд на ПМЖ на ненавистый вам ЗАПАД, не так ли ?
Цитата:
Эл-починно: Нация, сброд, или всё же многонациональная страна, отжавшая у папуасов землю?
Русские тоже к этой категории относятся- СБРОД ? Я имею ввиду вместо папуасов- коми, пермяки, мордва, чуваши, эвенки, буряты, нанайцы, якуты и прочие не МАЛЫЕ, а МАЛОЧИСЛЕННЫЕ народности проживающие на территории РФ.
Цитата:
Эл-починно: они тут рядом пишут своё
"....имя, сестра, имя...."
Цитата:
Эл-починно: Фашизм
"..фашио.." - это по итальянски- союз, обьединение, не более того. И начиналось как обьединение сапожников, каменщиков и прочего мастерового люда.
То что вы пишите - это наверное будет - шовинизм и национализм.
Это не с Википедии, а со своей головы по памяти из уроков по НАУЧНОМУ коммунизму и Всемирной истории из учебников 1975 годов. Саба - это что бы деменции не было. Один из приёмов- вытаскивать из памяти то что знал 40-50 лет назад.
Трамп сказал, что по его данным в России погибли на этой войне около миллиона человек, а в Украине 700000 , возможно преувеличил, но всё равно это повод задуматься и остановиться, прежде всего Путину! Хотя наверное z патриоты всё равно будут продолжать твердить :" Нам нужна война до победного конца и любой ценой!"
saba: Трамп сказал, что по его данным в России погибли на этой войне около миллиона человек, а в Украине 700000 , возможно преувеличил...
С его же слов, на днях это цифра уже увеличилась. Примерно за неделю до инаугурации, как будущему президенту, ему открыли доступ к документам с грифами секретно, совершенно секретно и.т.д. Он вчера, когда подписывал документы, упомянул журналистам, что у России проблемы с экономикой, про инфляцию и.т.д. Он таким образом посылает сигналы России, мол ребята уже приплыли, расслабьтесь и сушите весла, в противном случае, у вас будут большие проблемы. Говоря метафорически, сигналы посылаются самому главному гребцу (капитану, рулевому), он там единолично всё решает, будем наблюдать за развитием событий.
Они такие же МОИ как и ВАШИ эти 162 человека. Пока заработает ВАШ Закон, как там говорят- падишах или осёл сдохнет. Казахстан - суперавторитарное государство и не один век пройдёт, пока у нас заработает демократия и верховенство права. И у нас не политически активное население- максимум на что способны- украсть пару ярдов или лямов, убежать за границу и оттуда тявкать и подтявкивать на существующий режим власти, а местные оппозиционеры и правдолюбцы - сегодня грызутся с властью, завтра в обнимку с этой же властью пьют коньяк, послезавтра вместе делают бизнес с этой же властью, послезавтра не поделив бизнес в очередной раз , и снова грызутся уже и между собой и с той же властью.
Цитата:
saba: возвращение Исконных названий?
У Трампа спросите: он же инициатор, ему видней, он же там живёт а не вы. И это их дело.
saba: Пока у нас решают только власти и их прихлебатели.
Цитата:
saba: при этом и соблюдение Закона
Прихлебатели и Соблюдение Закона- вы сами себе ПРОТИВОРЕЧИТЕ.
Цитата:
saba: наше пристрастное внимание к половым вопросам
Насчёт вашего не знаю: - мне лично ПОФИГ- написали в форуме - значит человек в ПУБЛИЧНОМ поле выразил своё мнение и хочет услышать мнение других, не более того.
Цитата:
saba: мы скорее всего утремся и подчинимся, утешая себя тем
Обратно же обращаю ваше внимание на ваше СПОРНОЕ Утверждение к нашей РЕАЛЬНОСТИ"..: - ""...соблюдение Закона....".
Цитата:
saba: сосед на пенсии постоянно ходит на улице,
Значит любит её- уважает. Хотя можно и так наверное: пока она на работе мог бы и убрать дом и сидел бы потом в тепле и не морозил бы сопли, а пока она спит- есть же другая комната - сиди там и двигайся пару часов.
Да, подпишет ВВП мирный договор, и согласится на ВСЕ условия Трампа- никуда он не денется. Может ПОЛОМАЕТСЯ для форсу- он же крутой пацан, только Курск его подвёл, вернее оленевод. Наверное уже вместе не поедут на рыбалку в Бурятию.
Хорошо, вопрос: кто из нас глупее: - вы который на полном серъёзе УТВЕРЖДАЛ что русский язык официальные власти Казахстана запретили изучать в казахских школах и именно почему то со второго класса или я который всего лишь ПРЕДПОЛАГАЕТ что Трамп поступит так то или вот так то и Путин согласиться с его ДАВЛЕНИЕМ. Кстати, наверное и Ольга Скабеева и Шейн и прочие политические комментаторы на российском телевидении со своими ПРОГНОЗАМИ относительно будущей мирной СДЕЛКИ, тоже выглядят ГЛУПЫМИ, по вашему, не так ли ??
У Путина движуха, а у нас веселуха! Хотел бы лично у Скептика спросить:"Как Вы лично одобряете такое количество погибших солдат ради величия России и противодействия НАТО, что там ещё, а вспомнил, чтобы на Донбассе люди по русски могли говорить? Хотя пол-Украины до сих пор говорит по русски.Харьков,Николаев, Одесса и дальше по списку.
Повторю: вам надо самостоятельно разобраться в причинно-следственных связях событий, происходящих в мире. Тогда таких вопросов у вас не будет. Пока вы будете находиться в плену глубоко ошибочного мнения, что Россия просто воюет с Украиной ради территорий, вы ничего не поймёте, сколько вам ни объясняй.
Конечно не пойму! Убить 1 миллион 700000 человек, никакие причинно-следственные связи оправдать этого не могут!!! И если не ради территорий, что же тогда Путин всегда указывает, что условие мира, эти самые территории должны отойти к России!А мне ещё Таноми говорила, что я глупый романтик! Вы выходит ещё романтичнее.
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