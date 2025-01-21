Отправлено: - 22:57

abaika95:

дальше на очереди азиаты, евреи, поляки, потом недостаточно белые американцы, белые но те кто против политики трампа, белые кто за политику трампа но не достаточно активен маск вон уже зигу кинул

Цитата:Тут я с абайкой согласен, с такими "партнёрами" никогда не знаешь, кто следующий. Да и вообще исчезает грань гарантии, тех или иных меньшинств. И неважно - национальных, сексуальных, расовых, по происхождению или других принципов деления. Вот так начинается фашизм.