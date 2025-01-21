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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50964
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6770
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 22:03
#30
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Цитата:
Skeptic:
сшанцы...

Ага,понял ирландцы и негры и все с лопатами.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3866
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 22:57
#31
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Цитата:
abaika95:
дальше на очереди азиаты, евреи, поляки, потом недостаточно белые американцы, белые но те кто против политики трампа, белые кто за политику трампа но не достаточно активен маск вон уже зигу кинул

Тут я с абайкой согласен, с такими "партнёрами" никогда не знаешь, кто следующий. Да и вообще исчезает грань гарантии, тех или иных меньшинств. И неважно - национальных, сексуальных, расовых, по происхождению или других принципов деления. Вот так начинается фашизм.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3866
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 23:06
#32
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Цитата:
Сабыр: Красавец. Негров да,надо в стойло 93% преступлений и беспредела в стране чёрные творят. Мексов на родину. ВОЗ послать куда по дальше. Пол: тока мужик и баба. Молодец Дональд.
Вас читать, можно подумать он у вас проблемы решает! :lol: Что так темнокожие достали в Казахстане? 8-)
ПС - так можно продолжить список, казахов из России в Казахстан, Русских их Казахстана в Россию, ну и так далее, БРЕД же полный, каждый человек имеет право жить там, где ему хочется, если это соответствует его возможностям, как минимум.
ПС -ПС - кто такие Сшанцы вообще? Нация, сброд, или всё же многонациональная страна, отжавшая у папуасов землю?

[Исправлено: Эл-починно, 22.01.2025 - 00:20]
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