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"Уральская - уже не та, что раньше" - Обезопасить переход требует мать школьника, сбитого в этом месте водителем в Костанае
"Уральская - уже не та, что раньше" - Обезопасить переход требует мать школьника, сбитого в этом месте водителем в Костанае
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