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≡ "Уральская - уже не та, что раньше" - Обезопасить переход требует мать школьника, сбитого в этом месте водителем в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50964
"Уральская - уже не та, что раньше" - Обезопасить переход требует мать школьника, сбитого в этом месте водителем в Костанае
Отправлено: 21.01.25 - 22:34
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Помните, как дорожный знак упал во время съёмки репортажа одного из телеканалов Костаная за спиной у женщины, которая как раз жаловалась на то, что для безопасности одного только знака не хватает? Там 22 сентября 2023 года водитель ГАЗели под наркотиками сбил её сына по дороге в школу. Как ситуация обстоит сейчас?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1836
Re: "Уральская - уже не та, что раньше" - Обезопасить...
Отправлено: 21.01.25 - 22:34
#1
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- Улица Уральская сегодня не та, что была 5 лет назад: открыли кафе, поликлинику, ходит грузовой транспорт, два автобуса. Это 5 лет назад она была "глухая". Не один раз здесь сбивали людей. Каждое утро слышим скрежет колёс.

.....до того как через автопредприятие службы быта не был построен путепровод все и вся передвигались через жд переезд она не была глухой,там было кафе Автомобилист с кулинарией которое преобразилось в кафе Акку были магазины продовольственных и промышленных товаров,там ходили атобусы 5й и 20й на этих остановках друг против друга стоял светофор с кнопочкой и никто никого не збивал,ваш покорный слуга идя в школу №17 пользовался этим светофором,также переходя через улицу Карбышева которая была Трудовой, также пользовался светофором ......это же надо что творили триклятые коммуняки.....в кафе Автомобилист вкусно готовили было первое второе блюда,даже кампот а чай стоил 2 копейки.....а сегодня можно за два тиына чайку похлебать?
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