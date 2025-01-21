Re: "Уральская - уже не та, что раньше" - Обезопасить...

Отправлено: - 22:34

- Улица Уральская сегодня не та, что была 5 лет назад: открыли кафе, поликлинику, ходит грузовой транспорт, два автобуса. Это 5 лет назад она была "глухая". Не один раз здесь сбивали людей. Каждое утро слышим скрежет колёс.



.....до того как через автопредприятие службы быта не был построен путепровод все и вся передвигались через жд переезд она не была глухой,там было кафе Автомобилист с кулинарией которое преобразилось в кафе Акку были магазины продовольственных и промышленных товаров,там ходили атобусы 5й и 20й на этих остановках друг против друга стоял светофор с кнопочкой и никто никого не збивал,ваш покорный слуга идя в школу №17 пользовался этим светофором,также переходя через улицу Карбышева которая была Трудовой, также пользовался светофором ......это же надо что творили триклятые коммуняки.....в кафе Автомобилист вкусно готовили было первое второе блюда,даже кампот а чай стоил 2 копейки.....а сегодня можно за два тиына чайку похлебать?