НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50964
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7257
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 19:29
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
наших воришек


Наши воришки - это наши воришки, и никакой Трамп не будет притягивать их к ответу: - мы сами должны с ними разобраться, если не можем или не хотим- то надо молчать в тряпочку- никто к нам не придёт и не сделает этого.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7257
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 19:33
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
везде чуть ли не пошагово обсуждают решения трампа


Когда у Путина был инагурация,- они хоть знали об этом ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42899
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 19:48
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
от выступления президента Трампа получил неописуемый восторг и душевный оргазм

Хм..
Блин, ну получать от америкашек Оргазм, сильно прям.
А тем более от республиканской или какой то там партии, представляющей половину голосов америкашек, то есть получать Оргазм от 170ти миллионов афро, мексико и прочих американцев, блин, да у нас целый фанат амереканский!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42899
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 19:55
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот тоже наверно получил Оргазм..


Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7364
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 19:58
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Наши воришки - это наши воришки, и никакой Трамп не будет притягивать их к ответу:
Воришки это форточники,карманники и прочая нечисть,а я имел ввиду вОры которые украли у своих же граждан и вывезли заграницу,
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1990
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 20:05
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
вОры которые украли у своих же граждан

А Трамп здесь при чём?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7364
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 20:29
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы что шутите или прикидываясь придурками хотите вслух услышать эти имена. Например, под следствием куча американских чиновников которые подкупом продажных элит предлагали миллионные взятки,а этим страдают все первые президенты на постсоветском пространстве, оказывается эти преступления не имеют срока давности
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42899
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 20:42
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Например, под следствием куча американских чиновников которые подкупом продажных элит предлагали миллионные взятки,а этим страдают все первые президенты на постсоветском

Трамп купил весь юг, Катар, Аравию, Кувейт, сын там его главный лоббист, и он что, будет сам себя за взятки миллиардами травить?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6770
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 21:05
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
мы тут каким боком?

Потому что оргазм, правда только душевный, что бы это не значило.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6770
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 21:08
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря ничего не понял из этой милой дискуссии! Опять Кто нибудь пройдется по моей тупости :-o
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6770
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 21:11
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Оргазм..

Я старый, меня девушки не любят!
М.С. Паниковский (Золотой теленок)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6770
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 21:16
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Негров да,надо в стойло

А кто тут так топил за СССР? Помнится очень поддерживали Анджелу Дэвис, а тут негры в стойло и все хлопают! Нет на вас "Черных пантер"! Всё вы виноваты в смерти Мартина Лютера Кинга и в развалинах хижины дяди Тома!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1990
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 21:36
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
ничего не понял

:-) Я тоже ничего не понял.
Сшанцы выбрали себе очередного президента. Он там начал наводить свои прядки. Кого-то выпускает, кого-то увольняет, кого-то, наверное, скоро сажать начнёт...
Чисто внутренняя сшанская мышиная возня.
И вдруг наш, казахстанский, гражданин начал мечтать о том, что "...и наших воришек притянут к ответу..."
М.б. я что-то пропустил, и Казахстан с некоторых пор - 52 (после Канады) штат США? :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6770
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 21:39
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Сшанцы

С шанцевым инструментом имеют дело?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1990
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 21:53
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
имеют дело

Гораздо всё проще.
Во Франции - французы, в Канаде - канадцы, в США - сшанцы...
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS