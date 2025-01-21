Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе. Читать новость
Наши воришки - это наши воришки, и никакой Трамп не будет притягивать их к ответу: - мы сами должны с ними разобраться, если не можем или не хотим- то надо молчать в тряпочку- никто к нам не придёт и не сделает этого.
сайлау курманов: от выступления президента Трампа получил неописуемый восторг и душевный оргазм
Хм.. Блин, ну получать от америкашек Оргазм, сильно прям. А тем более от республиканской или какой то там партии, представляющей половину голосов америкашек, то есть получать Оргазм от 170ти миллионов афро, мексико и прочих американцев, блин, да у нас целый фанат амереканский!
Наши воришки - это наши воришки, и никакой Трамп не будет притягивать их к ответу: Воришки это форточники,карманники и прочая нечисть,а я имел ввиду вОры которые украли у своих же граждан и вывезли заграницу,
Вы что шутите или прикидываясь придурками хотите вслух услышать эти имена. Например, под следствием куча американских чиновников которые подкупом продажных элит предлагали миллионные взятки,а этим страдают все первые президенты на постсоветском пространстве, оказывается эти преступления не имеют срока давности
А кто тут так топил за СССР? Помнится очень поддерживали Анджелу Дэвис, а тут негры в стойло и все хлопают! Нет на вас "Черных пантер"! Всё вы виноваты в смерти Мартина Лютера Кинга и в развалинах хижины дяди Тома!
Я тоже ничего не понял. Сшанцы выбрали себе очередного президента. Он там начал наводить свои прядки. Кого-то выпускает, кого-то увольняет, кого-то, наверное, скоро сажать начнёт... Чисто внутренняя сшанская мышиная возня. И вдруг наш, казахстанский, гражданин начал мечтать о том, что "...и наших воришек притянут к ответу..." М.б. я что-то пропустил, и Казахстан с некоторых пор - 52 (после Канады) штат США?
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