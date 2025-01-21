Отправлено: - 19:29

сайлау курманов:

наших воришек

Цитата:Наши воришки - это наши воришки, и никакой Трамп не будет притягивать их к ответу: - мы сами должны с ними разобраться, если не можем или не хотим- то надо молчать в тряпочку- никто к нам не придёт и не сделает этого.