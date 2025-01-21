Отправлено: - 13:23

рихард:

акимат вряд ли дал бы ему добро на это мероприятие.

поддержку автора QazNews24 Темирлана Енсебека.

Цитата:А зачем провокаторам добро давать?Вышел типок котрый не раз уже попадался на провокации и проводит пикет подводя к аргументу что сейчас государство почти что как в сталинские времена репрессирует людей"низачто"Расскажу тем кто не знаетЭтот "низачто" репрессированныйЦитата:Городской сумасшедшийУ него прямая справка есть что у него шизофренеическое отклонениеТоесть весной и осенью (а сейчас зима теплая) у таких людей шиза просыпаетсяВот в период такой шизы он выставил пост с аудио дорожкой где звучала песня йоу орыстарКто хочет может загуглить чё за песняТам вкратце поется какие русские нехорошие люди (матом) и как их матерей нужно сношать.За исполнение этой песни уже была наказана в прошлом году какая-то малоадекватная баба (по стечению обстоятельств подруга городского сумасшедшего)И вот Зинченко выходя на пикет с аргументом что сталинские палачи репрессировали людей и сейчас почти что происходит тоже самое, он получается оскорбил всех незаконно осуждённых в 30-40ые?Иначе как понять,зачем человек приводит такие параллели?он получается всех репрессированных приравнял к сумасшедшим? Или приравнял к тем кто межнац рознь сеял и провоцировал людей?Зинченко кто? Идиот? Мы этого не знаем и утверждать не можем и не имеем праваТоже сумасшедший? Не знаем, но я бы провел ему осмотр в психбольнице на всякий случайПока что получается что Зинченко обычный провокатор котрый подтягивает сисю к носу доказывая что чёрное это белое параллельно оскорбляя родственников людей кто погиб в лагерях.На месте отдела внутренней политики я бы сейчас собрал всех родственников тех кто сидел в АЛЖИРЕ и привел к ним Зинченко (вместо 15 суток)Чтобы родственники все что думают о таких перформансах ему высказали в глаза и чтобы больше он не смел свои провокации проводить под флагом параллелей со сталинским временемБудь сейчас Сталин Зинченко после первого же своего митинга когда он против вакцин от коронавируса людей вытаскивал уже бы в яме лежал