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≡ ФК «Тобол» в межсезонье: новые игроки, первый контрольный матч
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50963
ФК «Тобол» в межсезонье: новые игроки, первый контрольный матч
Отправлено: 21.01.25 - 15:37
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Первым соперником костанайского клуба стал «Вашаш», представляющий столицу Венгрии город Будапешт и выступающий в Меркантил Банк Лиге - втором по значимости футбольном дивизионе этой страны.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3496
Re: ФК «Тобол» в межсезонье: новые игроки, первый контрольный...
Отправлено: 21.01.25 - 15:37
#1
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Цитата:
Наурызбек Жагоров, Ахмед Эль-Мессауди, Давид Энен, Руй Кошта и пополнивший состав клуба Наурызбек Жагоров.

Един в двух лицах? ;-)
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2470
Re: ФК «Тобол» в межсезонье: новые игроки, первый контрольный...
Отправлено: 21.01.25 - 15:52
#2
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Цитата:
Козлов я:
Един в двух лицах?

Исправил. Спасибо
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