Отправлено: - 10:50

Skeptic:

Нам какая разница, что там вытворяет Трамп в своей стране?

Цитата:какой российский канал что по телику что в телеге не открою везде чуть ли не пошагово обсуждают решения трампавидать россия один из штатов либо колоний США раз там так интересуются новостями хозяев