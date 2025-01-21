НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50963
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1603
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавец. Негров да,надо в стойло 93% преступлений и беспредела в стране чёрные творят. Мексов на родину. ВОЗ послать куда по дальше. Пол: тока мужик и баба. Молодец Дональд.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1986
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 10:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам какая разница, что там вытворяет Трамп в своей стране?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17441
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 10:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Негров да,надо в стойло 93% преступлений и беспредела в стране чёрные творят. Мексов на родину

дальше на очереди азиаты, евреи, поляки, потом недостаточно белые американцы, белые но те кто против политики трампа, белые кто за политику трампа но не достаточно активен
маск вон уже зигу кинул
Цитата:
Переименование географических объектов. Согласно указу Трампа, Мексиканский залив теперь будет называться "Заливом Америки"

ну все у наших любителей запада последний аргумент провалился
теперь крыть переименования в казахстане нечем

Цитата:
Трамп также учредил новый орган – "Департамент эффективности правительства" во главе с миллиардером Илоном Маском. Этот департамент займётся сокращением государственных расходов.


трамп это такой зеркальный горбачев
вроде лозунги и действия должны вести к благу а приведут всеровно к фигне какой нибудь)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17441
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 10:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Нам какая разница, что там вытворяет Трамп в своей стране?

какой российский канал что по телику что в телеге не открою везде чуть ли не пошагово обсуждают решения трампа

видать россия один из штатов либо колоний США раз там так интересуются новостями хозяев
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1986
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 11:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какой российский канал

Там есть своя логика. Врага надо изучать тщательно. Чтобы неожиданностей не было.
Нам это зачем?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6445
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 11:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какой российский канал что по телику что в телеге не открою везде...


Во многих СМИ освещают, что на совещании Совбеза президент России В. Путин поздравил Д.Трампа и заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США. В части касающейся конфликта в Украине сказал: Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир... Как вам такое сказочники?

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 21.01.2025 - 12:36]
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1549
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 12:05
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он уже 47-й президент, а не 45-й
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6445
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 12:06
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политические и геополитические цели и задачи любого государства меняются, в зависимости от реалии. Если в будущем действительно стороны конфликта придут к консенсусу и будет достигнут долгосрочный мир в Украине, это конечно, может в дальнейшем привести к перезагрузке отношений между Россией с США и Западом.

Конечно важны и внутренние реалии каждой страны, могут быть разногласия в обществе, политической элите. В России глубинный и ядрёный народ, как Скептик может не понять, но думаю им пропаганда всё объяснит, мол ребята мы достигли всех целей и задач, теперь нужно развиваться и соблюдать требования международного права, договорённостей и.т.д.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1065
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 12:14
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какой российский канал что по телику что в телеге не открою везде чуть ли не пошагово обсуждают решения трампа

открывай свои каналы, тебе какая разница на российские каналы
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1065
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 12:15
#10
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1065
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 12:40
#11
Комментарий удален модератором.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7361
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 21.01.25 - 15:01
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От вчерашнего вечера на прямом эфире на РБК,от выступления президента Трампа получил неописуемый восторг и душевный оргазм,каждое сказанное слово начиная про извращенцев,ворюг,беженцев и прочих чертей и создание налоговой полиции по внешним преступлениям это вишенка на тортике,надеюсь и наших воришек притянут к ответу.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42895
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 17:07
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер, зигующая Америка..

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS