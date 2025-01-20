Отправлено: - 13:09

saba:

Там скорее всего не в компенсации дело! Вопрос по компенсации потом встанет, скорее всего трудности именно в разработке ПДП, что нибудь с железной дорогой связанное. Я так думаю.

Сабыр:

Там столько домов на стадии сдачи.. Ужас! Как люди будут добираться?? Мост в первую очередь надо было строить! А у нас всё как обычно через %опу!

Цитата:.....да ошибаетесь вы как раз вседа и везде где вздумают наши чинуши возвести на месте проживания,вопрос один что делать с жителями,железку трогать не будут это как в стране стратегичеки режимный обьект,могут снести под любым предлогом весь бывший авиационный этот городок для расширения железки и никто не сможет вякнуть....Цитата:.....пожа́луйста через ПЧСТР,аэрапорт,через второй,нефтебаза куча возможностей Сабыр...